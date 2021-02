”Behöver inte längre vara orolig över när man ska få nästa byte”

Under tisdagskvällen var Ryan Stoa tillbaka i Jönköping för första gången efter uppbrottet med HV71.

För hockeysverige.se berättar amerikanen nu om frustrationen kring sin speltid i HV, sin fysiska form och nytändningen i Djurgården.

– Nu behöver man inte vara orolig över att man inte ska få ett byte på 20 minuter eller bli bänkad för resten av matchen, säger 33-åringen.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Ryan Stoa kom in till Djurgården hade klubben förlorat sex matcher i rad och förlustraden steg till sju matcher efter nederlaget i debuten mot Växjö.

Därefter har huvudstadsklubben tagit två riktigt viktiga vinster för att befästa sin position som ett slutspelslag. Först 4-3 mot Malmö och senast 3-1 mot HV71 under tisdagskvällen.

Enligt lagets nye amerikan var det en stark seger av ett skadeskjutet Djurgården.

– Viktigt såklart att vinna med tanke på att vi mötte ett lag som ligger precis under oss i tabellen. Killarna kämpade hårt efter att vi förlorade några nyckelspelare tidigt i matchen, säger Stoa till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var en karaktärsseger efter att vi tappade Sebastian (Strandberg) och Dick (Axelsson). Då var det andra som klev fram i stället. En riktigt viktig seger för oss.

Ryan Stoa kom till Djurgården i början av februari efter att ha fått brutit avtalet med HV71 efter att ha gått poänglös från alla sina elva matcher i HV-tröjan. Under tisdagen, i sin tredje match i DIF, fick han vara med och vinna mot sitt förra lag.

Hur kändes det för dig att spela mot dina tidigare lagkamrater?

– Det kändes bra och extra bra att vinna här. De ville ju inte ha mig, eller hade ingen plats för mig här så därför kändes det riktigt bra, säger han och fortsätter:

– Jag hade attityden att jag skulle bevisa vad jag gick för. Jag vet ju fortfarande att jag kan spela bra och hålla en hög nivå men en del killar där borta (*pekar mot HV:s omklädningsrum*) tyckte annorlunda. Jag passade inte riktigt in i deras game plan eller något sådant så nu är jag bara glad att vara här.

”SLÖSERI MED TID ATT SÄTTA MIG PÅ BÄNKEN”

När möjligheten att lämna HV71 öppnades för Ryan Stoa så tog han emot det med öppna armar. Den 33-årige centern hade nämligen hunnit bli frustrerad över sin bristande speltid. Under sin tid i Jönköping snittade amerikanen endast 11:43 minuters istid och i sista matchen innan övergången bänkades han hela matchen.

Stoa var därför angelägen om att hitta en ny klubbadress där han skulle få bättre möjlighet till speltid.

– Det var ett gemensamt beslut för jag ville ju självklart spela. Jag är en äldre kille så det är bara slöseri med min, och deras, tid att sätta mig på bänken. De var ändå tillräckligt schyssta för att släppa mig och nu får jag möjligheten att fortsätta min karriär här.

Hur har första tiden i Djurgården varit?

– Det har varit grymt, killarna här har varit schyssta och det var en ganska smidig övergång för mig. Jag är bara riktigt spänd över att få den här möjligheten och att få chansen att spela mycket här.

– HV var schyssta mot mig men det funkade helt enkelt inte hockeymässigt. Nu har jag fått komma hit och Djurgården har haft två centrar skadade vilket ger mig en stor möjlighet att spela mycket och bevisa mig. Förhoppningsvis kan man hålla bollen i rullningen och vi kan fortsätta vinna matcher.

Ryan Stoa blickar framåt efter tunga tiden i HV71.Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån



Skillnaden har varit som natt och dag för Ryan Stoa när det kommer till roll och speltid. I HV71 spelade han som mest knappt 16 minuter i en och samma match men direkt i Djurgårdsdebuten fick han spela över 19 och en halv minut.

Den ökade speltiden och förtroendet han känner från coacherna gör att han nu kan spela mer avslappnat.

– Det känns mycket bättre. Jag känner bra förtroende från tränarna och då får jag mer självförtroende och en spelare med bra självförtroende är mycket bättre än någon som håller hårt i klubben. Nu behöver man inte vara orolig över att man inte ska få ett byte på 20 minuter eller bli bänkad för resten av matchen. Här låter de mig spela och det är jag väldigt tacksam för.

– Jag måste lägga tiden i HV71 bakom mig. Jag har fått en del vänner där såklart men det har jag fått här med. Jag är glad och det känns bra att få nystart här.

”HAR VARIT START, STOPP HLEA SÄSONGEN”

Det har dragits stora växlar om Ryan Stoas fysiska form under säsongen och det har gått rykten om att han kom till HV71 väldigt otränad och att han knappt hade gått på is under de nio månader mellan att han lämnade Örebro och skrev på för HV71. Som råge på allt smittades Stoa av Covid-19 i januari vilket inte direkt förbättrade formen.

33-åringen känner sig däremot i bra form nu igen.

– Det har varit lite roligt för jag kom hit till HV och sedan hade vi ett juluppehåll strax därpå med flera dagar ledigt och sedan fick jag Covid och var borta i nästan två veckor men kom tillbaka och nu när jag kommit hit så har det varit ett litet uppehåll direkt igen.

– Det har varit start, stopp, start, stopp hela säsongen. Jag känner mig i bra form och nu när jag får spela mer så känner jag att formen blir bättre också.

Nu är dock de längre uppehållen över och Ryan Stoa och hans Djurgården kan se fram emot att bara spela och köra på för fullt resten av grundserien.

– Det kommer bli skönt. Jag har ju bara spelat 13 matcher (med istid) hittills så min säsong är mycket kortare än vad alla andras har varit. Jag känner mig fräsch i skallen så allt det andra har jag lagt bakom mig nu.

”BARA GLAD ATT FÅ SPELA MYCKET”

I fjol var Ryan Stoa en riktigt stark offensiv spelare i Örebro som sköt 19 mål och 37 poäng på 52 matcher vilket bland annat gav en tredjeplats i hela SHL:s skytteliga.

Den här säsongen har dock den Minnesotafostrade centern inte alls fått offensiven att lossna. Efter 14 matcher i SHL har det bara kommit en assist från Stoas klubba.

– Självklart vill jag producera. Man vill alltid göra mer men i den här ligan handlar mycket om chanser. Nu får jag chanser och puckarna kommer hamna i mål med tiden, jag behöver bara fortsätta göra rätt saker där ute.

– Det här är en svår liga att spela i. Spelarna man möter är riktigt bra så om man inte får chanserna, eller tar tillvara på sina chanser, så är det svårt att stå för poäng.

Ryan Stoa hoppas att målskyttet ska lossna snart.Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



Sedan flytten upp till Stockholm fokuserar Stoa nu mer på att komma igång och spela bra, innan han börjar oroa sig över att poängen inte trillar in.

– Alla vill göra poäng såklart men med tanke på att jag kom härifrån där jag främst fick nöta bänk så är jag bara glad att få spela mycket. Jag kommer jobba stenhårt fortsättningsvis och det viktigaste är bara att vinna matcher nu.

Ryan Stoa är inte heller orolig över den uteblivna produktionen utan är säker på att det kommer att lossna snart.

– Jag tycker att jag gör mycket rätt där ute och det är det enda man kan kräva en hockeyspelare. Jag hade en del chanser här mot HV och ibland går de in och ibland inte. I första perioden hade jag ett läge där jag lurade Hugo (Alnefelt) men sköt utanför. Hade pucken varit några centimeter åt andra hållet hade den gått in och då hade allt varit annorlunda.

Du kanske bara behöver lite puckstudsar med dig då?

– Ja, allt jag behöver är att en puck studsar in via mitt benskydd så kommer allting lösa sig, avslutar Ryan Stoa med ett skratt.

TV: De fem hetaste deadlinevärvningarna i SHL

Matchrapporter: Djurgården avgjorde tät match mot HV 71 i tredje perioden Efter förlustsviten: Seger igen för Djurgården – 4-3 mot Malmö HV 71 tog bonuspoängen hemma mot Brynäs