Kastar handskarna - efter tacklingen på Zibanejad

– Vi var inte tillräckligt desperata, säger Mika Zibanejad.

19 New Jersey Devils-spelare fanns i NHL:s coronaprotokoll. De hade inte spelat match på 16 dagar när de i natt gjorde comeback, efter att ha fått sju matcher uppskjutna.

Väl tillbaka på isen vann de med 5-2 mot rivalen New York Rangers. De satte tonen bara några sekunder in på matchen, då Michael McLeod sänkte Mika Zibanejad med en tackling. Zibanejads kedjekamrat Chris Kreider tvekade inte utan kastade per omgående handskarna och gick upp i ringen mot McLeod.

"INTE DESPERATA NOG"

Zibanejad kom tillbaka till spel men hade ytterligare en tuff match och står nu på tre poäng på 14 matcher. På de senaste elva har han bara mäktat med en assistpoäng.

Rangers åkte i natt på sin fjärde raka förlust och har framför allt stora problem i offensiven.

– Om vi visste svaret på varför det är så, då hade vi inte suttit i den här sitsen just nu, sade svensken på pressträffen efter matchen.

– Vi var inte tillräckligt desperata i kväll.

Chris Kreider kallade lagets inställning för "oacceptabel" och menade att Devils ville mer i natt.

MÅLSKYTTARNA

Det var 2-2 inför slutperioden, då Jegor Sharagovitj, Nicholas Merkley och Michail Maltsev gjorde tre mål för Devils och säkrade segern. Pavel Zacha och Will Butcher gjorde övriga mål för New Jersey.

Colin Blackwell och Pavel Butjnevitj gjorde Rangers mål.