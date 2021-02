Henrik Lundqvists glädjebesked: "Allt ser bra ut"

Henrik Lundqvist hann aldrig spela för Washington Capitals eftersom ett hjärtfel upptäcktes innan säsongen startade.

Sedan dess har han hunnit opererats och skrivits ut från sjukhuset. Idag var han på en efterkontroll och målvaktsstjärnan kommer med glädjande besked via sitt Twitterkonto.

"Idag är en bra dag. Kontrollen med läkaren i morse bekräftade vad jag känt de senaste veckorna, allt ser bra ut. Det gav mig så mycket att jag var tvungen att gå ut och springa (FYI, jag är inte en löpare) Idag är en bra dag!"

Det är ännu oklart om Lundqvist kommer att återuppta karriären.

Today is a good day.

The checkup with the doctor this morning reaffirmed what I’ve been feeling last few weeks, everything looking great. It energized me so much I had to go out for a run (FYI, I’m not a runner)

Today is a good day! 😃👍🏻#Stepbystep pic.twitter.com/AXrZzMDbts