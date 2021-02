Svenske forwarden skickas ned till AHL

Den här säsongen har det blivit fem NHL-matcher för Jesper Boqvist. Det ser dock ut att dröja innan han gör sin nästa. Idag meddelar nämligen New Jersey Devils att svensken, som har tillhört lagets "taxi squad" på sistone, skickas ned till AHL och Binghamton.

Boqvist har gått poänglös denna säsong och får alltså ladda om i AHL. I höstas gjorde han ett kort gästspel hos Timrå i Hockeyallsvenskan där det blev tio poäng (3+7) på 13 matcher.

#NEWS: We have assigned F Jesper Boqvist from the taxi squad to Binghamton (AHL).



We have recalled D Colton White from Binghamton to the taxi squad. pic.twitter.com/jVpOqRMjtK