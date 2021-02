"Allt har varit som att vara i en stor torktumlare"

– De senaste två veckorna, det känns som dom bara har flugit förbi, säger masen.

Patrik Allvin har gått den långa vägen vid sidan av isen i NHL. Redan 2002 inledde han som scout åt Montréal. Sedan dess har han jobbat fyra år deras organisation och nu är han inne på sin 15:e säsong i Pittsburgh. Inför säsongen 2020/21 lyftes han upp som assisterande General Manager i klubben, men har även fått hoppa in som tillförordnat General Manager under några veckor då klubbens ”GM”, Jim Rutherford, något oväntat hoppade av jobbet.



Allvin har också en gedigen bakgrund som hockeyspelare där allt började hemma i Leksand.

- Hockeyn var helt klart allt för min del då jag växte upp i Leksand. Det fanns uterinkar överallt och jag var alltid på ishallen och tittade på A-lagsträningarna, berättar Patrik Allvin från sitt kontor i Pittsburgh och fortsätter:

- Det var först under 80-talet som jag började titta mer och mer på NHL. Jag kan inte säga att jag var så jätteuppdaterad eftersom det inte fanns så mycket TV därifrån vid den tiden.

"DREV PÅ OCH SPORRADE VARANDRA"

Förebilderna hittade han inte enbart i NHL under uppväxten utan dom fanns på även närmare håll.

- Givetvis var det Dan Labraaten och Dan Söderström. Ulf Samuelsson, Kjell (Samuelsson) och Per-Erik (Eklund) var NHL-spelarna på den tiden som jag såg upp till.



Allvin hörde också till en bekantskapskrets där flera av hans närmsta vänner, Fredrik Jax, Johan Hedberg och Shin Larsson, var och är involverade i hockeyn.

- Jag och ”Jacken” (Fredrik Jax) bodde i samma område och vi var på isen hela tiden där. Det var ”Nubben” (Lars Andersson) och Kjell Mases som fixade isen.

- Vi drev på och sporrade varandra rätt bra. ”Jacken” är något år äldre än mig så jag såg upp till honom. Han var väldigt tidigt utvecklad och bra tränad så jag lärde mig enormt mycket av honom.

Inför säsongen 1995/96 lämnade Patrik Allvin Leksand för att åka över till USA och spela i IHL.

- Att jag åkte över då var tack vare ”Jacken”. Han åkte över då han var 20 år efter att ha skrivit på för (New York) Rangers. Alla vi, jag, Shin, ”Jacken” och Johan Hedberg, hade en dröm att en gång få spela där borta. Även Olle Sundström hjälpte mig mycket med att få kontraktet här borta.

Vilka intryck och lärdomar fick du då som du har med dig än idag?

- Framförallt det här med att klara mig själv i en helt ny miljö. På den tiden var det ganska tufft att vara europé i dom lägre ligorna.

- En annan sak är relationerna. Flera av killarna från den tiden är sådana som jobbar i NHL och juniorligorna idag och som jag springer på ute i hallarna, vilket jag tycker är riktigt roligt.

BLEV SCOUT FÖR MONTRÉAL

Säsongen 2001/02 blev Patrik Allvins sista som spelare. Den avslutande säsongen spelade han i allsvenskan för Mora. Redan säsongen därpå fick han sitt första scoutjobb, då som europascout för Montréal.

- Det var genom Dan Labraaten. Under tiden jag spelade och även efter att jag slutat pratade jag mycket hockey med honom. När jag spelade min sista säsong i Mora hörde han av sig och undrade om jag kunde tänka mig att scouta eftersom det fanns ett sådant jobb öppet.

- Jag stod i valet och kvalet om jag skulle fortsätta spela eller inte. När då det här scoutjobbet dök upp hoppade jag på det.



Det är ett speciellt jobb, vad var det som fick dig att trigga igång på scoutjobbet?

- Bra fråga… (Skratt). Passion för hockey och jag gillar att vara ute och se hur framförallt dom här unga killarna utvecklas, men också förmånen att få se mycket hockey, resa, möta nya kulturer och friheten.



Vem var den första spelare du fick in i NHL?

- Jag har alltid sagt att vi, alla i hockeyavdelningen utanför rinken, gör allting tillsammans. Jag tar inte cred för någon.

- Vi hade en väldigt fin tid i Montréal där jag var med och fick in flera som blev riktigt bra NHL-spelare. Jag var en del av det hela och tar inte på mig någon speciell. Jag var och är en del av ”staffen”.



Värvade sedan Pittsburgh dig?

- Ja, exakt. Jag hade ett kontrakt med Montréal, men dom gav mig tillåtelse att bli intervjuad av Pittsburgh under en veckas tid. Sedan släppte Montréal mig när dom erbjöd mig ett kontrakt här i Pittsburgh.

- Jag hade halvtid i Montréal och gick samtidigt och läste på högskolan Dalarna. I samband med det fick vi vår dotter och jag stod i valet och kvalet vad jag skulle göra. På den tiden var jag inte heller säker på om jag ville bli tränare eller inte.

- Jag fick erbjudande om att bli tränare direkt, men kände att jag behövde förkovra mig med spelet mer. Samtidigt behövde jag ha ett heltidsjobb i och med att jag hade familj. Då dök det här med Pittsburgh upp. Då valde jag det.

Du var chefsscout under många år, vad innebär den rollen lite mer konkret?

- Att det var jag som hade det slutliga ordet i spelarrekryteringarna. Jag fick information från dom övriga scouterna. I slutändan var det jag som skulle fatta beslutet i vilken ordning spelarna skulle ligga på listan vid draften, men även hålla i alla möten och vara ytterst ansvarig.

ANSTÄLLDE SVENSKEN

En av scouterna Patrik Allvin anställt är den tidigare NHL-spelaren, Tommy Westlund.

- Ja, exakt. Jag behövde en till i Sverige och eftersom jag själv inte spelat NHL ville jag ha någon som gjort det. En som kunde komma in med lite erfarenheter.

- Tommy gjorde en fantastisk resa. Han kom inte in på några hockeygymnasier utan var kvar i Avesta. Sedan gick han till Brynäs då han var lite äldre och kom sedan in i NHL när han var 25 år. Jag tyckte att han hade en unik kunskap och Tommy har varit väldigt nyttig och bra för oss här.

Patrik Allvin tog med sig familjen och flyttade över till Pittsburgh för något år sedan. Givetvis ett ganska stort steg att ta om man har familj.

- Vi bor uppe i Detroitområdet. Framförallt var det min fru och barnen som tyckte att det skulle vara en väldigt rolig resa, prova en ny kultur och bo någon annanstans. När dom tyckte att det var intressant passade det bra.



Det har också fungerat väldigt bra för övriga familjen att bo i USA.

- Dom trivs kanonbra i skolan och idrotten så det har verkligen gått jättebra. Samma sak var det när jag fick frågan om att bli ”assistant GM” så var det dom som fick bestämma om vi skulle vara kvar här borta eller inte.



Hur ofta är du hem till Leksand och Dalarna?

- Vi har hus kvar i Leksand, men tyvärr var vi inte hem i somras. Däremot var vi hemma på julen för ett år sedan.

- Vi försöker komma hem varje sommar. För min del hade jag tidigare lite scouting-tripper över till Europa. Då försökte jag alltid få in lite Leksandsmatcher och komma hem dit för att hälsa på lite. Leksand är trots allt hemma för oss… I alla fall än så länge, säger Patrik Allvin med ett skratt.

"DET VAR EN REJÄL ÖVERRASKNING"

Assistant General Manager i Mario Lemieuxs Pittsburgh, hur tänkte du när frågan kom upp?

- Jag blev väldigt smickrad och det är givetvis stort. För mig var det viktigt hur strukturen på organisation är och hur vi skulle jobba. Inte bara acceptera den titeln. För mig handlade det även om ansvar och rollfördelningen.

- Det tog också ett tag innan vi kom överens, men det är väldigt stimulerande att få den här möjligheten. Speciellt i en klubb som Pittsburgh.



Blev du överraskad då Jim Rutherford hoppade av jobbet som General Manager?

- Definitivt blev jag överraskad, det var en rejäl överraskning.

Hur gick tankarna då du fick hoppa in och vara General Manager för klubben under en tid?

- De senaste två veckorna, det känns som dom bara har flugit förbi. Det har varit skador, Covid… allt har varit som att vara i en stor torktumlare.

- Jag kom till Pittsburgh dagen efter dom hade tillsatt mig som tillfällig ”GM” och nu har jag varit här nere under två veckors tid. Dom nya killarna har inte kommit in ännu så det är fortfarande jag som är, så att säga, själv här.



Hur längre är det sagt att du kommer vara tillfällig General Manager?

- Det är lite speciellt med Covid-protokoll och allt det där så dom kommer på söndagens match och sedan komma in i byggnaden under måndagen (läs: igår).

"SER DET SOM EN ENORM MÖJLIGHET"

Känns det bra att ta steget tillbaka för att se och lära lite mer eller är du besviken över att du inte får sitta kvar som General Manager?

- Jag trycker att det är fantastiskt att få jobba med Brian Burke ochRon Hextall här, se och lära. Jag ser det som en enorm möjlighet.

Har du hunnit sätta något avtryck på dom få veckor du haft en General Manager-roll?

- (Skratt) Det får andra avgöra. För min del var det viktigaste att direkt bygga upp en relation med coacherna, vara tillgänglig för dom.

- Sedan även adressera laget, att det inte är några förändringar och målsättningen är den samma. Målsättning för Pittsburgh är alltid att vara bäst och vinna.



Din vän Shin Larsson har en framstående roll i San Josés organisation, tror du vi även får se honom klättra i hierarkin där?

- Ja, det hoppas jag. Det vore jätteroligt om han fick den möjligheten och det är han väl värd. Shin har gjort ett fantastiskt jobb i San José och han är enormt respekterad här borta, avslutar Patrik Allvin.

