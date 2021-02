Uppgifter: Förre Brynäsmålvakten jagas av SHL-klubb

Finländaren Tomi Karhunen spenderade ett drygt halvår i Gävle och Brynäs under säsongen 2018/19 innan han mitt under brinnande säsong lämnade laget för spel i KHL-klubben Kunlun.

Nu uppges 31-åringen vara aktuell för en återkomst till svensk hockey.

Enligt uppgifter till schweiziska Berner Zeitung har Karhunen ett erbjudande på bordet från en icke namngiven SHL-klubb. Enligt tidningen handlar det dock inte om någon övergång inför deadline, utan en flytt skulle då ske efter säsongen.

Under sin senaste sejour i Sverige noterades Karhunen för en räddningsprocent på 91,6 samt ett snitt på 2,27 insläppta mål per match under de tolv matcher han vaktade Brynäs kasse.

Den här säsongen har Karhunen spelat 15 matcher för Bern i den schweiziska ligan, med ett fyra segrar samt en räddningsprocent på 90,7 procent.

