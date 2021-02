SHL:s deadline för övergångar närmar sig med stormsteg. På måndag 23.59 ska trupperna inför säsongsavslutningen vara spikade – och redan nu har profilerade spelare som Ted Brithén återvänt till Rögle och SHL i dagarna som leder upp till deadlinen.

Förra säsongen skedde 16 övergångar till SHL, varav åtta, om man räknar med Kristianstads Malte Setkov, kom från en annan liga under veckan som ledde upp till deadlinen. Det här året har det mest handlat om dubbelregistrerade målvakter och utlånade löften till Hockeyallsvenskan, men nyss nämnde Brithén samt den kanadensiske OS-backen Marc-André Gragnani (Djurgården) har tillkommit till ligan.



Fler lär det bli och därför tog jag mig en titt på tio tänkbara – och kanske mindre tänkbara – namn som kan landa in i SHL innan måndagens deadline. Listan är en blandnin av konkreta rykten och rena spekulationer från min sida, med spelare jag anser passa in på "profilen" som tenderar att kunna ansluta till SHL-klubbarna sent under säsong.

Det råder inga direkt tvivel om att den 33-årige kanadensaren är ett aktuellt namn bland SHL-klubbarna inför säsongsavslutningen. Men lag, i plural, har visat intresse för skicklige Wellman, berättade han själv i en intervju med HockeyNews tidigare i veckan.

Wellman var en stadig poängplockare under sin enda SHL-säsong med Frölunda 2016/17, där han noterades för 33 poäng, varav 14 mål, på 45 SHL-matcher innan han exploderade i slutspelet med 16 poäng på 14 matcher.

Sedan dess har det blivit två säsonger i KHL och två säsonger i den schweiziska ligan för Wellman. Inför den här säsongen skrev han på ett ettårskontrakt med kinesiska Kunlun Red Star, vars säsong varit långt ifrån en framgångssaga och där slutspelsdrömmen redan är släckt.

Det öppnar för en återkomst till SHL för Wellman, som även han är intresserad av en återkomst till Sverige. Den här säsongen har 33-åringen noterats för tolv poäng (4+8) på 26 matcher för Kunlun.

Casey Wellman är aktuell för en återkomst till SHL.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



Troligt? Kanske inte.

Den 29-årige Kusmarkssonen har hamnat i taxitjänst hos Boston Bruins under NHL-säsongen 2021 och har endast kommit till spel i en match för klassikerlaget det här året för Bruins.

Det har fått Skellefteåsupportrarna att drömma om en återkomst för den egna produkten, som lämnade klubben efter en succéartad säsong 2017/18 efter att ha producerat 47 poäng på 49 matcher i SHL, samtidigt som han fick spela OS med Tre Kronor i Pyeongchang.

Det finns så klart mycket som talar emot att Lindholm skulle välja att bryta upp sitt avtal med Bruins för spel i Skellefteå redan den här säsongen. Han skulle i sådana fall lämna miljoner, i plural, på bordet – samtidigt som han mer eller mindre då kan räkna bort framtida spel i NHL.

Nej, sannolikheten att Lindholm spenderar våren i Skellefteå Kraft Arena är ytterst liten. Till hösten, däremot? Betydligt mer sannolikt.

Pär Lindholm är i Bostons frysbox.Foto: USA TODAY Sports/Bildbyrån



Jere Innala, 22, fw

En ung finsk landslagsforward som varit en av få ljusglimtar i Liiga-jumbon HPK den här säsongen. 22-åringen har varit en stabil poängplockare i den finska ligan i tre säsonger nu och stod för hela 24 mål i grundserien 2018/19, samma säsong som HPK skrällartat bärgade guldet efter att ha besegrat Kärpät i finalen efter sju matcher.

Den här säsongen har Innala producerat 26 poäng på 29 matcher, vilket placerar honom på en andraplats i den interna poängligan bakom veteranen Petri Kontiola.

Med en stängd liga är hör det inte direkt till ovanligheterna att klubbarna dumpar spelare i slutskedet av säsongen för att spara pengar. Förra säsongen anslöt både Toni Kallela (Skellefteå) och inte minst Robin Salo (Örebro) i samband med deadline från finska klubbar. Blir Jere Innala en av spelarna som gör det i år?

Jere Innala har meriter från det finska landslaget.Foto: Tomi Hänninen/Newspix24



Joachim Rohdin, 29, fw

Vi håller oss kvar i vårt östra grannland.

Joachim Rohdin lämnade Brynäs efter en blek fjolårssäsong och landade in i finska Liiga-klubben Jukurit, där han återigen lyckats få fart på poängproduktionen. Den 29-årige forwarden har skrapat ihop 20 poäng på de 34 matcher han spelat för Mikkeli-klubben den här säsongen, en produktion som endast är slagen av Axel Rindell i Jukurit.

Precis som i Innalas fall tar sig Rohdin in på den här listan med utgångspunkten att Jukurit ser ut att gå mot ett missat slutspel, samtidigt som Rohdins kontrakt med klubben löper ut om några månader.

Den högerfattade forwarden skulle med all säkerhet kunna göra ett jobb i många av SHL-klubbarna, om än i en inte allt för framskjuten roll, kanske.

Joachim Rohdins slutspelschanser ser dystra ut.Foto: Bildbyrån



Storebror till svenskbekantingen Matt Carey, som haft sejourer i Leksand, Karlskrona och Rögle.

Den 30-årige centern har spenderat hela sin karriär i Nordamerika, men har inte lyckats få kontrakt i AHL under denna pandemisäsong. Stod så sent som säsongen 2018/19 för 61 poäng för Philadelphias farmarlag Lehigh Valley, medan han under säsongen 2019/20 halverade den poängproduktionen till 30 poäng.

Det finns en offensiv uppsida i 30-åringen, men vågar SHL-bossarna chansa på en matchotränad nordamerikan? Kanske skrämmer misslyckade försök som Josh Ho-Sang bort en del potentiella intressenter, men Carey finns i alla fall på marknaden, om inte annat.

Greg Carey har aldrig spelat i Europa.Foto: China Wong/TheAHL (cc-by-2.0)



Mathew Maione, 30, b

En tidigare KHL-All Star som blev lite av en kändis efter sitt framträdande av The Lumineers superhit Ho Hey under All Star-matchen i Kazan 2019.

Maione har tidigare varit aktuell för spel i SHL då han under hösten 2019 ryktades intensivt till Växjö, en övergång som dock aldrig blev av. I stället blev det en minst sagt kaosartad säsong för kanadensaren som hann med spel i inte mindre än tre klubbar i tre olika länder.

Maione avslutade fjolårssäsongen i Dinamo Riga, samma klubb han representerat den här säsongen. Dinamo har varit lite av KHL:s sorgebarn den här säsongen med bara åtta segrar på de 54 matcher man spelat, vilket placerar laget på en överlägsen jumboplats i hela ligan.

Liksom i Finland brukar klubbarna i KHL inte vara sena med att skeppa iväg välbetalda stjärnor i slutskedet av säsongen när slutspelsdrömmen förblir just en dröm. Sedan tidigare har just Dinamo Riga skickat både Jordan Murray till HV71 och David Levin till Kristianstad – blir Maione nästa export till svensk hockey?

Mathew Maione har tidigare kopplats samman med en flytt till Sverige.Foto: Bildbyrån/Anders Bjurö



Sam Lofquist, 30, b

Den tidigare Oskarshamn-, Djurgårds- och Linköpingsbacken Sam Lofquist lämnade LHC efter fjolårssäsongen för en återkomst till KHL och Kunlun Red Star. Sejouren i den kinesiska klubben blev dock inte riktigt som planerat för amerikanen. Efter elva poäng (2+9) på 21 matcher stod det några dagar innan årsskiftet klart att han och Kunlun skulle gå skilda vägar.

Sedan dess har Lofquist gått utan klubb – och nu börjar det bli dags att hitta en ny klubbadress om han vill spela mer i Europa denna säsong.

Lofquist har rutin från svensk hockey och visade under fjolårssäsongen i Linköping att han definitivt håller SHL-klass, då han bara var två poäng från att bli LHC:s bästa poängplockare på backsidan, trots att han spelade nästan 20 matcher färre än Jonas Holøs, som blev klubbens poängbäste back med sina 18 poäng.

Jag räknar med att han finns på radarn hos de sportchefer eller GM:s som vill stärka upp backsidan inför slutspurten.

Sam Lofquist har varit klubblös sedan årsskiftet.Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån



En tidigare stortalang som, förutom att han uppenbarligen är otroligt snabb på att packa sin hockeytrunk, under fjolårssäsongen valde att lämna Nordamerika efter uteblivna NHL-chanser i Carolina Hurricanes.



Den i dag 26-årige Shinkaruk är lagkamrat med Casey Wellman i Kunlun och har tillsammans med landsmannen Ethan Werek varit lagets mest pålitliga poängplockare med sina 28 poäng (12+16) på 41 matcher.

Liksom i fallet med Wellman går Shinkaruks kontrakt med Kunlun ut efter säsongen och precis som i Wellmans fall finns här möjligheten för Kunlun att spara några rubel (eller yen? Dollar?) på att släppa honom till någon annan klubb redan nu.

Shinkaruk beskrivs som en offensivt lagt forward med fina händer och fint spelsinne. Förmodligen skulle han kunna göra skillnad offensivt även i SHL. Han är i en bra ålder, i bra matchform – men förmodligen rätt dyr, också.

Jere Karjalainen, 28, fw

Det har varit en strulig säsong för Sotji, som under säsongen bland annat skeppat iväg Joel Lassinantti, Marcus Nilsson och Linus Johansson i takt med att resultaten uteblivit. Finländaren Jere Karjalainen har emellertid lyckats behålla sin plats i det ryska KHL-laget, men han har inte kunnat hjälpa laget att nå några större sportsliga framgångar.



Det är egentligen samma visa här som med de övriga KHL-spelarna på listan.

Karjalainen sitter på ett utgående kontrakt med Sotji och klubbarna brukar, som sagt, inte vara blyga på att skeppa iväg sina spelare för spel i andra klubbar när säsongen redan är körd.

I Karjalainen finns en prövad poängplockare som säsongen 2019/20 noterades för 49 poäng, varav 24 mål, på 57 matcher för Tappa i Liiga. Han har även meriter från det finska A-landslaget, där han under fjolåret noterades för två mål och två assist. På sex matcher.

Jere Karjalainen är het runt motståndarmålen.Foto: REUTERS/Maxim Shemetov



Kim Johansson, 22, b

Den spelskicklige norrbottningen har tidigare varit tydlig med att han känner sig redo för SHL-spel redan nu. Han lär vara högaktuell för spel i SHL till hösten, men skulle det inte kunna ske redan nu, egentligen?



Det går att jämföra Johanssons situation litegrann med den Daniel Norbe var i förra säsongen. Norbe var då en stadig poängplockare från sin plats på blålinjen hos Karlskrona, som liksom Vita Hästen den här säsongen inte hade några verkliga chanser på några större framgångar.

Så varför skulle Johansson inte kunna landa in i en SHL-klubb redan nu? Han besitter definitivt kvaliteterna för det och Vita Hästen har som sagt inte allt för mycket att förlora på det. Sedan tidigare har det dragits med lite ekonomiska problem, då man bland annat inte kunnat knyta till sig varken Martin Janolhs eller Alexander Lindelöf på grund av de ekonomiska bitarna.

Släpper man Johansson till SHL samtidigt som man får bort en lönepost under säsongens sista månader så får man ändå se det som en win-win-situation.

Kim Johansson är redo för SHL-spel.Foto: Maxim Thore / Bildbyrån



TV: Veckans SHL-lag #17