Nya restriktioner i NHL – ska inte lämna huset

På grund av den senaste tidens omfattande Covid-19 spridning i NHL har flera matcher skjutits upp och i förra veckan lades flera punkter till i ligans Covid-19-protokoll. Punkterna som lades till i förra veckan var specifika för hur matcherna ska organiseras.

Nu har däremot spelarorganisationen NHLPA stiftat nya restriktioner som gäller för spelarna. De nya restriktionerna innebär till exempel att spelarna inte får lämna sina hus, lagmöten ska genomföras virtuellt och spelare som tidigare haft viruset ska i omklädningsrummet sitta bredvid spelare som inte har haft viruset.

The NHLPA and @NHL have announced enhanced COVID-19 protocols with the addition of several measures: https://t.co/8E7RPPc5PB pic.twitter.com/JYkput0uxb