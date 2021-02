Efter att ha varvat Hockeyettan i två och en halv säsong och bombat in sanslösa 94 mål på 90 matcher står det slutligen klart att Markus Persson lämnar ligan och drar på sig Modos hockeyallsvenska tröja resterande del av säsongen.

Att Allettan-laget Borlänge släpper sin i särklass bästa spelare inför säsongens viktigaste del sänder en inte alldeles uppmuntrande signal till fansen...



De ger upp säsongen!



Vilken annan signal sänder det att släppa lagets och kanske rent av ligans bäste spelare, en enormt fuktad målskytt, till Hockeyallsvenskan i ett läge där laget går tungt, har fyra raka förluster, problem med just målskyttet och parkerar i botten av Allettan-tabellen?



Speciellt som man dessutom har lånat ut en annan av sina främsta offensiva spelare, Dennis Finn Olsson, till Mora med glada tillrop om att bistå så att det allsvenska gänget kan ”ta sig en titt” på honom inför framtiden.



Förvisso bara i en match och Mora är väl i och för sig kanske inte i position att värva på samma sätt som Modo, men säg att Finn Olsson skulle göra en Johan Eriksson-succé ikväll och den allsvenska klubben får mersmak. Då kan även Finn Olsson vara borta innan deadline. Konstigare saker har hänt.



Det är ofrånkomligt att det ser ut som att Borlänge viftar vit flagg och ger upp.



Att ge upp sin största stjärna inför den viktigaste delen av säsongen kan inte tolkas på något annat sätt. Speciellt som man släpper honom till en klubb utanför Dalarna som det förefaller ganska osannolikt att man kommer ha som samarbetsförening framöver och bygga mer långtgående relationer med.



Men...kan det komma något positivt av att Markus Persson lämnar Borlänge?



Ja, kanske.



Alla som har följt Borlänge de senaste säsongerna har förstås noterat att övriga laget tenderar att dumpa alldeles för mycket ansvar i knäet på stjärnan. Han har varit så dominant i målskyttet och spelet att övriga laget, förmodligen mer undermedvetet än medvetet, lämnat över showen till honom.



Det har varit Persson som ska lösa det. Ingen annan har klivit fram och gjort det. Om man hårdseptsar det hela en aning.



När han nu lämnar för att dra på sig Modos tröja finns det inget att be för. Nu måste andra kliva fram och ta tag i saken. Eventuellt skulle det kunna ge någon from av injektion.



Att stjärnans närvaro oavsiktligt hämmat andra är den fromma positiva förhoppning Borlänge-fansen kan hålla sig fast vid. Även om det är långsökt.



För i grund och botten ser det som sagt ut som att masarna ger upp säsongen.



* * *



Spännande att Karlskrona och Kristianstad gör ett byte av spelare rakt av så här tätt inpå deadline.



Lucas Edmonds (som varit utlånad till KHK under fyra matcher den här säsongen) lämnar Hockeyallsvenskan och avslutar säsongen i Karlskrona. Åt andra hållet går Oskar Svanlund som värvades till Blekinge som en tilltänkt spets, men som väl i ärlighetens namn inte rosat marknaden så som det varit tänkt.



KHK har haft riktigt dålig utdelning på sina forwardsvärvningar under säsong (minns också Anton Blomberg). Ändå fortsätter de i allsvenskan, det är smått ironiskt.



* * *



Det var en torsdagskväll med att gäng ganska uppseendeväckande besked.



Bland annat att tränaren Joakim Gustafsson på eget bevåg väljer att lämna Segeltorp.



Sportsligt kom det förstås som en ögonbrynshöjare med tanke på att den lilla klubben verkligen hittat formen på sistone och på allvar blandat sig i toppstriden i den östra vårserien. Men det är ett beslut som inte baseras på det som hänt på isen. Det är familjesituationen. Gustafsson har fått dubbel tillökning och att bolla den privata situationen med den yrkesmässiga situationen och den allt annat än glamourösa tillvaron i Hockeyettan blev helt enkelt en omöjlighet.



Det är ett synnerligen rimligt beslut och förmodligen kommer Gustafsson att dyka upp i rinkarna igen i en framtid när allt har lugnat ner sig. Han har gjort mycket bra i Segeltorp.



Nu blir det istället den assisterande coachen Jesper Eriksen som får kliva fram och ta mer av ett helhetsansvar resten av säsongen.



* * *



Ett steg åt sidan rapporterades även från Tyringe där Filip Steensbjerre kliver av som sportchef.



Den assisterande sportchefen Daniel Söderberg tar över tills vidare och känslan var lite när han anlitades för en tid sedan att detta kunde vara på gång.



Men i långa loppet, är det en långsökt tanke att det i den lilla tighta organisationen Tyringe blir Magnus Rahm som tar på sig dubbla hattar och axlar ansvaret som så väl tränare som sportchef?



Förmodligen hänger väl det också lite på om Tyringe lyckas klara sig kvar i vårens kval eller inte.



* * *



Trevlig helg!

