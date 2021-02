Lönedumpning, lånespelare och morgonluft – Joakim Englund avhandlar tre heta teman i sin allsvenska fredagskrönika.

Det är endast dagar kvar till övergångsfönstret stänger för den här gången. Almtuna kör i gamla fotspår och skeppar spelare för att underlätta för ekonomin. Med gamla fotspår tänker jag främst på fjolåret då klubben bland annat skeppade lagkapten Per Svensson till Schweiz och Nikolaj Belov lånades ut till Modo. Med andra ord lagets två bästa backar.

Den här säsongen agerar man på samma sätt där Villiam Haag avslutar säsongen i Modo-dressen och enligt uppgift drar även Belov iväg på ännu ett norrlandsäventyr. Den här gången blir det Västerbotten och Björklöven för hans del.

Jag är väl medveten om att åsikterna går isär där ute i hockeysverige angående fenomenet att skeppa iväg spelare för att stärka ekonomin i slutfasen av säsongen. Inte sällan ser man att supportrars åsikter delas med klubbens ambitioner. Supportrar vars klubbfärger siktar uppåt i seriesystemet tycker det är förkastligt medan supportrar till klubbar som är nöjda över positionen att tillhöra Hockeyallsvenskan försvarar konceptet.

Själv är jag ambivalent i frågan och förstår båda sidor.

Vill man stärka intresse för ligan i stort samt ligans varumärke sänder det inga bra signaler att lag skeppar spelare för att rädda den ekonomiska livhanken. Samtidigt som det är en krass verklighet vi lever i med enorma klyftor mellan våra tre högsta ligor. Klyftan mellan SHL och HA stavas pengar medan klyftan mellan Hockeyallsvenskan och Hockeyettan handlar mer om sportsliga klyftor. Det är en enorm bedrift att lyckas spela sig upp på sportslig väg till Hockeyallsvenskan. Att vara det bästa laget bland närmare 50 klubbar är ingen barnlek, det ska gudarna veta.

Med det sagt har jag förståelse för Almtuna som, i det här fallet, återigen väljer att släppa bärande spelare precis innan fönstret stänger. Om man ska se det krasst räknar klubben att bottenlagen inte tar in försprånget på 16 poäng under kvarvarande tretton matcher. Samtidigt som man också inser att steget upp till SHL inte är nåbart. Kort och gott stänger man säsongen här och nu.

Tråkigt, ja. Men även förståeligt från min sida.

LÅNEBEGRÄNSNINGAR

En annan snackis senaste tiden har varit det här med lån och lånebegränsningar som Hockeyallsvenskan internt kommit överens om. Jag har varit inne på ämnet förut där jag tycker saker och ting har nått sin gräns. Jag menar; när inte ens klubbarna har koll på vad som gäller kan jag tycka att ramverket för vad man får, och inte får göra, måste bli tydligare.

Ni kan historien vid det här laget om karusellen kring lånerestriktioner som startade inför säsongen 18/19. Det var framför allt Oskarshamn som stod för startskottet, när säsongen 17/18 summerades, enligt Elite Prospects, hade klubben använt sig av hela 16 lån vilket var droppen eftersom man säsongen efter införde restriktioner.

Det här att komma runt problem och dylikt är klubbarna mästare på vid det här laget. Exempelvis finns alla möjligheter att kalla ett lån för allt annat än just lån. Ett exempel på det är AIK som nyligen gick ut med att man lånat in Linus Cronholm från Malmö. Det skulle i sådana fall innebära klubbens fjärde utespelare på lån då man redan lånat in Malte Setkov, Max Lindholm och Samuel Solem sedan tidigare.

Om man inte går in i efterhand och ändrar ett tidigare lån till att bli en permanent övergång i stället så det passar alla berörda parter.

AIK VÄDRAR MORGONLUFT

Om vi fortsätter på spåret AIK så vädras det morgonluft hos stockholmarna. Med en relativt grön och nytillträdd huvudtränare i Anton Blomqvist har man senaste veckorna klivit in på vinnarspåret och på allvar blandat sig i snacket om att vara en utmanare till en SHL-plats redan den här säsongen.

På fredagen blev det även klart med efterträdaren på sportchefsposten efter avgående Anders Gozzi. Klubben hämtar 30-årige Christoffer Malm som varit assisterande sportchef i Rögle den här säsongen.

Min känsla säger att det finns stor uppsida med ett nytänk inom AIK. Den klassiska ”risk and reward”-faktorn säger låg risk med hög potentiell avkastning. Att han dessutom är skolad inom Rögles organisation, som på kort tid klättrat upp som en av Sveriges mest intressanta klubbar, gör knappast saken sämre.

