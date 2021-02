Visst har Brynäs varit ett bottenlag även på senare år, de låg exempelvis på kvalplats när Thomas Berglund tog över som tränare 2015, men senaste gången det verkligen kändes som att klubben på allvar spelade för sin existens i högstaserien 2008. Den gången klarade de sig kvar efter ett galet kvalseriedrama. Hjälten den gången? En närmast helt orutinerad Jacob Markström som kastades in i hetluften först i de sista Elitserieomgångarna, och sedan räddade kvar Brynäs i den där kvalserien.

Nu är det Samuel Ersson som är på väg att bli den där unge Brynäsmålvakten som räddar klubbens existens. För det är nästan den känslan man får. Som sagt, Brynäs har varit indragna i en bottenstrid tidigare, men en SHL-säsong har aldrig tidigare varit lika "ödesmättad" som nu. Dels står det bara en SHL-plats på spel för de allsvenska lagen, och dels känner ju alla till den där globala pandemin som också varit på väg att sätta elitklubbarnas verksamhet ur spel.

Det har aldrig varit viktigare att säkra sitt SHL-kontrakt.

LASSINANTTI HAR FLER SEGRAR ÄN ANDRÉN

Brynäs har varit SHL:s sämsta lag spelmässigt. Alla statistiska kolumner pekar mot att de ska vara ett lag i den absoluta botten. Corsisiffrorna är på väg att slå alla tiders bottenrekord. Lik förbaskat är de fortfarande till och med i någon sorts slutspelskamp. Det finns bara en anledning till det - och den anledningnen stavas såklart Samuel Ersson.

När Luleå var här för att dubbelmöte härom veckan vann Joel Lassinantti in av matcherna. Det var hans andra seger på två matcher - och med det gick han förbi Brynäsmålvakten Viktor Andrén i vinstligan. Andrén har haft en nattsvart säsong och står alltjämt bara på en enda seger i Brynäsdressen. De segrar Brynäs tagit har varit med Samuel Ersson i kassen. Och med ett fåtal undantag har det också nästan uteslutande varit tack vare den 21-årige Falunprodukten.

Samuel Ersson höll nollan för Brynäs.Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån



Den senaste veckan har han hållit två nollor mot en bottenkonkurrent, Malmö. Totalt har han hållit tre nollor. Och han har gjort det i ett lag som det måste ha varit hopplöst att stå målvakt i under de flesta av säsongens matcher. Vi kan ta kvällens drabbning mot Malmö som exempel. Fem minuter in i matchen hade Redhawks fått iväg tio skott på Samuel Ersson. Han räddade alla. Kort därefter gjorde Oscar Birgersson 1-0 och sen var det - faktiskt - en relativt jämn match under de resterande 53 minuterna. Utan Erssons fenomenala start hade läget varit ett helt annat.

Brynäs är i allra högsta grad indragna i bottenstriden. Men det som beskrevs som en ångestvecka, med tre matcher mot två bottenkollegor, gav bara två insläppta mål och sju starka poäng in på kontot. Läget är betydligt mer gynnsamt för Peter Andersson och gänget. Men det går att prata hur mycket som helst om hur mycket fler skott Brynäs täcker nu, om ett boxplayspel som helt plötsligt stämmer och att Gävlelaget är på rätt väg.

Utan Ersson hade det mycket väl ändå kunnat vara noll poäng under ödesveckan.

BRYNÄS RÄDDNING?

Philadelphia sitter på NHL:s bredaste målvaktspool. De har Carter Hart som sin franchise-målvakt och just nu har jag svårt att se att Erssons NHL-framtid faktiskt ligger hos Flyers. Men just den målvaktsbredden kan faktiskt bli Brynäs lycka. Det är nog inte helt givet att Samuel Ersson kommer åka över till Nordamerika nästa säsong, som det normalt sett är när en spelare gör en MVP-osande säsong som den Brynäsmålvakten gjort. Philadelphia har ingen anledning att känna någon stress över svenskens stundande ankomst.

Därför blir Michael Sundlövs, eller hans möjliga efterträdares, viktigaste jobb till nästa säsong inte att värva en back till första powerplay eller en riktigt bra andracenter bakom Greg Scott.

Nej, det blir att övertyga stjärnmålvakten själv, samt Philadelphias general manager Chuck Fletcher, om att en till säsong med en monstruös speltid i Sverige är det bästa alternativet för Samuel Erssons speltid. Ersson är nämligen närmast omöjlig att ersätta.

Här och nu är han nämligen den klarast lysande stjärnan, nästan den enda, i en skakig klubb och ett skakigt lag som hade varit given jumbo om det inte vore för hans storspel.





