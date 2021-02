Hon är nästa talang från Storuman: "En trolltjej på isen"

Storuman har producerat två av Sveriges bästa hockeybackar på damsidan i form av Ylva Martinsen och Johanna Olofsson. På sikt hoppas Luleås 15-åriga talang Sara Lindqvist bli nästa spelare från den lilla orten att representera Damkronorna.

– Johanna har varit superviktig och hjälpt mig på många sätt, berättar Lindqvist för hockeysverige.se.

Först Ylva Martinsen.

Sedan Johanna Olofsson.

Och nu Sara Lindqvist.

Vad dessa tre har gemensamt?

Jo, samtliga kommer från det lilla samhället Storuman mittemellan Umeå och Tärnaby. Martinsen och Olofsson ses som två av våra största spelare genom alla tider och Lindqvist har alla förutsättningar att gå väldigt långt inom hockeyn även hon.

– Båda mina äldre brorsor (Niklas och Joel) spelade hockey när jag var väldigt liten, så jag har mer eller mindre bott och åkt runt i mer eller mindre alla ishallar här uppe i norr innan jag själv började spela, säger den 15-åriga Luleå-forwarden med ett skratt till hockeysverige.se och fortsätter:

– Mina brorsor har slutat spela, men Niklas är nu faktiskt tränare för Östersunds J18-lag. Dom två har hjälpt mig med det mesta i hockeyn och kommer med bra tips.

Tränare för Sara Lindqvist i Luleå är tidigare storspelaren Melinda Olsson (bilden nedan). Hon har bara gott att säga om sin tekniska anfallare.

– Sara är en ung lovande och ambitiös tjej som ger hundra procent varje dag. En spelare med bra skridskoåkning men framför allt har hon väldigt bra blick för spelet och är skicklig med pucken, en ”trolltjej” ute på isen. Det ska bli väldigt roligt att följa Sara och hennes utveckling, säger Olsson till hockeysverige.se.





Sara, Melinda Olsson kallar dig "trolltjej", hur har du tränat upp din fina teknik?

– Jag står och nöter varje sommar och nu när det inte är så mycket matcher finns det alltid tid för att nöta extra.



Vad är det som driver dig?

– Klart jag vill att det ska gå så bra som möjligt, se hur långt det kan räcka. Sedan gillar jag att träna och se resultat av träningen. Det jag gör på sommaren känner jag av på vintern när jag går in i hockeysäsongen.

INSPIRERAD AV MARTINSEN OCH OLOFSSON

Under hela uppväxten i Storuman och även Vilhelmina spelade Sara Lundqvist nästan enbart med killar, något hon tycker har fungerat bra genom åren.

– Jag tycker att det fungerat väldigt, väldigt bra. Alla killar har varit väldigt snälla och inbjudande så jag känt mig som en del av laget. Det har aldrig varit några problem med det vilket är skönt.

– Jag och Tilde (Sjödin) spelade med varandra ett år i Vilhelmina. Sedan är det några tjejer som varit med lite nu och då, men ingen som varit på alla matcher och träningar.



Både Ylva Martinsen och Johanna Olofsson kommer alltså från Storuman. Olofsson, som nu är klubbkamrat med Lindqvist i Luleå, har också varit en stor inspiration för henne.

– Johanna har varit superviktig och hjälpt mig på många sätt, både med träning på sommaren och skador om jag haft några sådana. Jag har känt henne länge och vi brukar vara i ishallen och åka under jul, nyår eller då hon kommit hem vid något uppehåll.

– Ylva har jag egentligen inte haft så mycket kontakt med. Jag var på någon träningsdag i Vilhelmina med henne, men inget mer än så. Då var jag dessutom väldigt liten.

– Att båda dom kommer från Storuman är ganska häftigt. Det visar att man inte behöver komma från en storstad utan det fungerar även att komma från ett litet ställe och lyckas.

Efter tiden i Storuman blev det spel i Vilhelminas U16-lag.

– Jag fortsatte spela med laget där hemma så jag spelade i båda lagen. Jag kände lite folk i Vilhelmina. Dom hade lite folk på match och träning så dom ringde och frågade om jag kunde vara med och spela.

– Efter det åkte jag och tränade med dom lite nu och då under veckorna. Det var också två äldre killar (Felix Dahlgren och Axel Stenvall) från Storuman som var med och tränade med Vilhelmina så vi samåkte.



Vad är Team 45 för något där du spelade förra säsongen?

– För att kunna ha ett lag i Storuman och Vilhelmina slog vi ihop dom två lagen så det var ett blandlag.

TUFFA RESOR

Det blev även 17 matcher för Sara Lindqvist i Luleås division 1-lag förra säsongen. Detta trots att hon bodde kvar drygt 30 mil bort i Storuman.

– Under min första säsong här spelade jag mest bara matcher eftersom jag bodde kvar hemma i Storuman. Då blev väldigt långa resor för att åka till träningar. Visst var det tuffa resor, men jag tycker att det gick bra.

– Jag tycker att jag kom in bra i laget och fick vet hur dom ville spela, hur jag skulle göra för att passa in i deras spelsystem. Det här var också första gången jag verkligen tävlade med äldre tjejer men även tjejer i samma ålder som jag.



Hur upplevde du det?

– Det var kul. Självklart var det skillnad att komma in i ett omklädningsrum där det bara satt en massa tjejer som vill spela hockey. Jag kom in väldigt bra i laget och det var en rolig säsong.

Det är en helt annan nivå än jag tränat på tidigare eftersom det är världsstjärnor jag fått vara med då



Sara Lindqvist om det stora steget upp till A-laget



Inför den här säsongen flyttade Sara Lindqvist till Luleå.

– Ja, exakt. Nu har jag flyttat hit och går i nian här och det fungerar väldigt bra. Det är många här som hjälper mig om det behövs och så vidare.

– Sedan är det såklart tråkigt när nu säsongen blev som den blev. Jag flyttade hit för att satsa på hockeyn, men att det blev som det blev är ingenting jag kan göra något åt, säger 15-åringen som också för första gången får bo själv, alltså 30 mil från hemmet i Storuman.

– Det har fungerat bra. Klart att det var en omställning i början att jag måste diska och laga mat själv, säger Sara Lindqvist med ett skratt och fortsätter:

– Jag kom in i det väldigt snabbt och sedan har jag inte haft några problem med att bo själv.



Vad betyder det för dig att även ha Johanna Olofsson i Luleå?

– Väldigt mycket. Hon är ett stöd. Jag känner henne sedan tidigare så det blir lätt att prata med henne och bolla saker både om det vanliga livet, men även hockeyrelaterat såklart.



Har du varit med och tränat något med A-laget?

– Ja, det har jag gjort. Innan coronan blossade upp ännu mer fick jag vara med och köra någon träning. Självklart var det väldigt kul.

– Det är en helt annan nivå än jag tränat på tidigare eftersom det är världsstjärnor jag fått vara med då. Det är jättekul att se vad som krävs, hur mycket tid dom lägger ner för att bli så bra som dom är.

"BLIVIT SOM EN MINIFAMILJ"

Säsongen 2020/21 har i pandemins spår blivit väldigt kort för Luleås andralag och Sara Lindqvist. Det blev endast sju matcher, ett mål och totalt fyra poäng för henne.

– Vi fick nya tränare inför säsongen och jag tycker att både ”Brallan” (Melinda Olsson) och Christa (Alanko) gjort det väldigt bra. Det var ganska tydligt vad dom ville och då det blir det även tydligt vad vi alla vill, vilket är att vinna och inte komma sist vilket Luleå gjort tidigare säsonger i division 1.

– I början av säsongen vann vi två raka matcher. Sedan gick det lite tyngre för oss, men jag tycker ändå att det har varit en väldigt bra säsong.

Trots att säsongen stängts ner och att det bara blivit sju matcher väljer Sara Lindqvist att hitta positiva bitar och blicka framåt mot nästa säsong.

– Självklart har det varit frustrerande. Varje träning tränar man i vanliga fall för att det kommer matcher och att man ska få den här extra speltiden.

– Nu tränar vi egentligen för matcherna nästa säsong och man kan säga att sommarträningen började vid jul. Klart att det är tungt, men det fungerar ändå bra och det är bara att kriga på.



Många av Luleås unga spelare håller också ihop vid sidan av hockeyn, vilket såklart betyder mycket då det varit en tuff säsong där både träningar och matcher ställts in.

– Vi är väldigt många som bor på samma område här i Luleå och har blivit som en liten minifamilj, vilket jag tycker är mysigt. Man hör av sig till varandra om det är någonting eller om man bara vill ses och hänga någon kväll.

Hur driver det här unga gänget på varandra då det gäller träning under pandemitiderna?

– För att alla ska få så mycket träningstid som möjligt har dom gjort så att jag tränar med killar i min ålder. Kilarna har fått träna ihop inomhus vilket tjejlaget inte fått göra så eftersom dom varit för gamla.



Hur har killaget ställt sig till att ni tränar med dom?

– Redan från start har både spelarna och ledarna varit väldigt inbjudande. Första träningen var alla ”välkomna, kör hårt, lycka till”. Dom har varit supersnälla även om jag inte kommer härifrån Luleå och det har gått jättebra.



Foton:

Toppbild - Robert Hedlund/Luleå Hockey & Bildbyrån

Melinda Olsson - Bildbyrån

Sara Lindqvist i Storuman och TV-pucken - Privat