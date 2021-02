Brynäs letar nyförvärv: ”Vi jobbar stenhårt”

Brynäs har fått in över 700 000 kronor tack vare supporterinsamlingen Fansens Värvning.

Sportchefen Michael Sundlöv berättar då att klubben aktivt letar efter nyförvärv.

– Vi jobbar stenhårt för att se om det går att hitta något som kan förstärka vår trupp, säger han till klubbens hemsida.

Brynäs har varit väldigt aktiva på spelarmarknaden under säsongens gång och plockat in spelare som Noel Gunler, Shane Harper, Chad Billins och Oula Palve.

Snart stänger dock transferfönstret och då menar sportchefen Michael Sundlöv att klubben aktivt letar efter att förstärka ytterligare.

– Vi jobbar, vi har några dagar kvar på oss. Vi jobbar stenhårt för att se om det går att hitta något som kan förstärka vår trupp, säger han till klubbens hemsida.



”DET RAMLAR IN NAMN”

Brynäs har via supporterinsamlingen Fansens Värvning fått in över 700 000 kronor, pengar som ska läggas på att få in nya spelare.

Enligt Sundlöv har klubben flera krokar ute utan att nappa på någonting än.

– Det landar på mitt bord och på tränarnas bord att titta över vad som finns. Det ramlar in namn, det gör det. Men än så länge har det inte varit någon spelare som vi känner att vi vill lägga pengar på.

Brynäs ligger för tillfället näst sist i SHL-tabellen efter att ha samlat in 42 poäng på 37 matcher. De har dock flera matcher färre spelare än lagen ovanför kvalstrecket, Linköping, Oskarshamn och HV71.

TV: Veckans SHL-lag #17

