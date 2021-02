Otäcka bilderna: Höglander träffad av puck i ansiktet

Det var i den första perioden som den oturliga incidenten inträffade.

Pucken kom upp till Vancouver-backen Jordie Benn på blålinjen, som i sin tur skickade iväg ett handledsskott mot Frederik Andersen i Maple Leafs-målet. I sitt försök att göra det besvärligare för Andersen försökte Nils Höglander åka in i Andersens synfält och skymma den danske målvakten, men det blev ingen höjdare för den svenske rookien.

Höglander träffades av pucken i visiret, vilket i sin tur gjorde att den svenske forwarden började blöda ymnigt. 20-åringen tvingades avbryta matchen under en kort stund för att få behandling och sy igen det sår han fått ovanför höger öga, men var tillbaka i spel när den andra perioden skulle till att dra igång.

Nils Hoglander takes a shot to the visor and goes off after being cut on the forehead. #Canucks pic.twitter.com/WHyF9h9kV9