Första AHL-målet för Fagemo

I helgen debuterade Samuel Fagemo i den nordamerikanska proffshockeyn med en 2–5-förlust mot Henderson Silver Knights.

I natt gjorde den förre JVM-poängkungen sitt andra framträdande i AHL – och då kom också första målet. I spel fem-mot-fyra lyckades den tidigare Frölundaforwarden att överlista Logan Thompson med ett rappt handledsskott för en 2–3-reducering i matchen.

Sam I Am!



Fagemo scores his first with the #Reign and it's a 3-2 game! pic.twitter.com/N8lM0SMO6O