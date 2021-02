Kom precis upp till NHL – nu är Brännström skadad

Erik Brännström har precis lyfts upp till NHL och fått göra sina tre första matcher den här säsongen.

Nu är dock den svenske backtalangen skadad och tvingas vila i minst en vecka.

Det var mindre än en vecka sedan som Ottawa Senators flyttade upp Erik Brännström till NHL-truppen och den 21-årige svensken fick sedan göra säsongsdebut för "Sens" och imponerade.

Brännström har nu spelat tre matcher uppe i Ottawa men i den senaste matchen mot Edmonton Oilers åkte backtalangen på en smäll som nu kommer att hålla honom borta från spel ett tag.

På en presskonferens inför nattens match mot Edmonton bekräftar tränaren D.J. Smith att Brännström är skadad och kommer att vara borta i minst en veckas tid.

Det var efter en tackling från Josh Archibald i måndagens match som Brännström ådrog sig skadan.

– Han spelade igenom det under matchen och gjorde ett bra jobb för oss. Efter att ha sovit och klivit upp nu på morgonen så var det inte lika bra. Vi kommer att vara försiktig med honom, precis som vi är med flera av de här yngre killarna, säger coach D.J. Smith.

