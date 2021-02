Ny skada för Toronto – blir borta länge

Toronto kommer att tvingas klara sig utan Wayne Simmonds en längre tid framöver.

Tuffingen har brutit handleden och förväntas missa sex veckors spel.

– Det är en stor förlust för oss, säger coachen Sheldon Keefe till nhl.com.

Joe Thornton, Nick Robertson, Travis Dermott och Jack Campbell får sällskap på Torontos skadelista.

Nu är även Wayne Simmonds skadad och kommer att saknas i sex veckor efter att ha brutit handleden.

Det var i lördagsnattens match mot Vancouver Canucks som Simmonds fick en pucken på handen och tvingades lämna matchen.

– Det är en stor förlust för oss. Han har spelat riktigt bra och är inte bara nyttig ute på isen utan är också väldigt viktig för oss i omklädningsrummet. Han kommer att saknas de här veckorna, säger Sheldon Keefe till nhl.com.

