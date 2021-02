BODIN: Så ser mitt lag ut i NHL-coachen

Frågan är om det någonsin har varit svårare att syssla med fantasyhockey än i år. Matcher skjuts upp på löpande band på grund av covid-19-smitta i lagen och det gör det viktigare än någonsin att kolla av nyhetsflödet för att se vilka spelare som verkligen är tillgängliga – och vilka lag som faktiskt spelar matcher.När jag tar ut mitt startlag i NHL-coachen – det lär bli en hel del förändringar längs resans gång – försöker jag alltid kombinera några säkra kort med ett par "fyndsspelare". I årets lag har jag siktat in mig på en målvakt, en back och en forward som jag tror kommer att utgöra ryggraden i laget.Mellan stolparna satsar jag på Anaheim Ducks John Gibson (3,3 miljoner). Det är få målvakter i ligan som har lika stor matchvinnarpotential som amerikanen. Nackdelen är förstås att han spelar i ett rätt mediokert lag, men hans förmåga att hålla siffrorna nere gör honom ändå attraktiv. Speciellt till den penningen.Mitt första backval är den just nu stekhete Jeff Petry (3,7 miljoner). Han är normalt sett en stabil back som ger Montréal Canadiens 40-45 poäng från blålinjen. Den här säsongen har han inlett i ett rasande tempo och snittar mer än en poäng per match för ett starkt Canadiens. Det är svårt att tro att han ska hålla den produktionen över en hel säsong, men det gäller att smida medan järnet är varmt.Framåt är Connor McDavid det givna valet. Han kostar 5 miljoner, men lär bli värd varenda krona för ditt lag om han fortsätter på inslagen väg. Givetvis gör jag honom till lagkapten också och dubblerar antalet poäng han drar in. En frisk McDavid lär springa hem poängligan – och vissa tror till och med att han kommer att kunna göra 100 poäng på den 56 matcher långa grundserien.

Ty Smith har varit en ljusglimt för New Jersey Devils.Foto: Ed Mulholland-USA TODAY Sports



I "FYNDLÅDAN"

Bland "fynden" är New Jersey Devils rookieback Ty Smith (1,8 miljoner) den första jag plcokar upp. Nu har Devils varit på ett ofrivilligt coronabrejk så det är svårt att sia om var Smith befinner sig när han återvänder, men han har varit sensationellt bra under säsongsinledningen och producerat poäng i sju av nio matcher så här långt.



Ottawa Senators tyska drafttrea Tim Stützle (1,2 miljoner) har också inlett rookiesäsongen otroligt piggt. Han kommer säkert att mattas efter hand, men så länge han uppträder som en kalv på grönbete och fortsätter göra spektakulära mål ger jag honom chansen att casha in poäng åt mig.



Montréals andraårscenter Nick Suzuki är kanske inget fynd, men 2,8 miljoner är ändå billigt för en spelare som ser ut att gå mot ett stort genombrott. Han matchas otroligt hårt av coachen Claude Julien och har poäng i tio av elva matcher. Jag tror han kan hålla snittet på närmare en poäng per match säsongen igenom.



Coach då? Här försöker jag hålla det så billigt som möjligt. Av de billigare coacherna känns New Jersey Lindy Ruff (2 miljoner) som den som kan ge bäst värde. Devils lär inte ta sig till slutspel, men deras unga entusiasm och skicklighet gör dem till ett lag som lär lugga en del poäng från bättre lag under resans gång.





