Hockeyallsvenskan har flera stora stjärnor som levererar säsong in och säsong ut.

Men det finns också en del spelare som står för lite överraskande bra säsonger i år.

Därför tittar Robin Olausson närmare på tio utropstecken i den svenska andraligan.

Det finns flera spelare som står för genombrottssäsonger, eller överraskande bra säsonger i Hockeyallsvenskan under 2020/21.

Här tittar därför Robin Olausson på tio spelare som överträffat förväntningarna och levererat bättre än förhandstipsen spådde inför säsongen.

Det handlar alltså inte om de största stjärnorna eller om spelarna som alltid gör mycket poäng eller presterat på toppnivå utan den här listan omfattas av spelare som på ett eller annat sätt har överraskat lite den här säsongen.

Anton Svensson, Tingsryd

Svensson öste in poäng i Hockeyettan och gjorde en fin debutsäsong i Hockeyallsvenskan i fjol med 22 poäng på 43 matcher.

Att han nästan skulle ha fördubblat den poängnoteringen i år redan efter 35 matcher kan dock ingen ha förutspått. Anton Svensson har varit en av Hockeyallsvenskans allra bästa offensiva spelare hittills den här säsongen och ligger i skrivande stund femma i poängligan.

27-åringen är inte rädd för att ge sig in i obekväma situationer vilket har bidragit till att han har skjutit 18 mål, vilket ger en delad andraplats i skytteligan. Efter succésäsongen lär det vara riktigt svårt för Tingsryd att behålla forwarden.

Anton Svensson.Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



Oskar Stål Lyrenäs, Mora

Umeåkillen hade svårt att ta plats i seriesuveränen Björklöven i fjol och lämnade då sin moderklubb för att flytta till Tingsryd där han fick ett lyft. Inför årets säsong flyttade Stål Lyrenäs till Mora och där har 22-åringen fått ännu ett lyft.

Både mål- och poängproduktionen har ökat rejält för forwarden som just nu står på 14 mål och 24 poäng på 28 matcher. Oskar Stål Lyrenäs har verkligen tagit klivet från att vara en breddspelare till att bli en spetsforward och med tanke på vilket giftigt skott han har känns det som att 22-åringen kan nå långt.

Oskar Stål Lyrenäs.Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån



Daniel Marmenlind, Västervik

Det är alltid svårt att bedöma hur en spelare, speciellt en målvakt, kommer att prestera i Hockeyallsvenskan när de kommer nerifrån Hockeyettan. Daniel Marmenlind har dock varit ett toppexempel för hur man ska spela under sin allsvenska debutsäsong.

23-åringen leder målvaktsligan med 92,7 i räddningsprocent samt 1,97 insläppta mål per match. Även om han hade varit väldigt framgångsrik i Hockeyettan så var det svårt att förutse att det skulle gå så här bra för honom när han tog steget upp till Hockeyallsvenskan. Ryktas redan vara högaktuell för att ta steget till SHL.

Daniel Marmenlind.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Jonatan Harju, Tingsryd

Efter en tyngre säsong i fjol, med endast tolv poäng på 49 matcher i Karlskoga och Karlskrona, sökte sig Harju den yngre till Tingsryd. Och som så många före honom kom också genombrottet i de småländska skogarna.

Harju, förutom att bidra med storlek och tyngd, har även blivit en offensiv spelare att räkna med och hans tolv mål den här säsongen är näst bäst i Tingsryd då endast Anton Svensson skjutit fler.

Jonatan Harju.Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån



Johan Harju, Modo

Från ena Harju till den andra.

När Modo plockade in 34-åringen tidigare under säsongen så sågs det som ett lite av en chansning, något som de säkert själva också tyckte eftersom att veteranen bara fick ett korttidskontrakt till att börja med.

Harju den äldre hade fått lämna Luleå för två år sedan och kom från ett år då han gjort 17 poäng på 48 matcher i den tjeckiska ligan samt inte spelat på en längre tid.

Men i Örnsköldsvik har Johan Harju kommit in och bidragit med exakt det som Modo har behövt få in. Han lägger ner ett stort jobb över hela banan, spelar med mycket rutin samt skickar in massor av poäng. Hittills har Johan Harju gjort 18 poäng på lika många matcher. Trots att han inte ens har spenderat två månader i Modo så ligger han fyra i den interna poängligan och har näst bäst poängsnitt, efter Patrik Karlkvist. Snacka om svar på tal!

Johan Harju stannar i Modo.Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl



Johan Johnsson, AIK

Lite under radarn har Johan Johnsson stått för en riktigt fin säsong i AIK.

Han flyttade dit för att få fart på offensiven efter att ha haft en anonym roll i SHL där han främst fick nöta i tredje- eller fjärdekedjan. 28-åringen stod för endast sex poäng på 49 matcher i SHL i fjol men den här säsongen har Johnsson gjort 30 poäng på 33 matcher i AIK.

Centern ligger tvåa i AIK:s interna poängliga och hans +15 i plus/minus-statistik är bäst i laget. Detta är därmed hans bästa säsong i karriären då hans tidigare toppnotering på seniornivå var i Timrå 2017/18 då han gjorde 25 poäng på 51 matcher.

Johan Johnsson.Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



Emil Berglund, Almtuna

Tänk vad ett klubbyte kan göra för en spelare.

Emil Berglund var lagkapten för Timrå men hade en roll lite längre ner i topplagets kedjehierarki vilket fick honom att lämna klubben som han spenderat hela sin elitkarriär i för att få en större offensiv roll i Almtuna.

Förväntningarna var då såklart att produktionen skulle lyfta lite men att han skulle vara Almtunas främsta poängplockare är ändå överraskande. Hans tidigare bästa notering var 19 poäng på 47 matcher men nu har han redan stått för 28 pinnar på 38 matcher. Det får en att undra vad taket kan vara för den 26-årige centern.

Emil Berglund. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



Marcus Eriksson, Vita Hästen

På pappret tillhör Marcus Eriksson fortfarande Division 2-klubben IK Guts då han endast är utlånad till Vita Hästen den här säsongen.

Självklart visste alla att Eriksson hade varit en toppspelare i Hockeyallsvenskan under flera år men när han lämnade klubben efter att kontraktsförhandlingarna brutit samman så kändes det avlägset att ”Mr. Vita Hästen” skulle återgå till Hockeyallsvenskan.

I november plockade Hästen tillbaka ikonen på lån och för ett par veckor sedan stod det klart att 35-åringen kommer att stanna i klubben resten av årets säsong. Med tanke på omständigheterna kring hur han lämnade och sedan kom tillbaka var det oklart exakt hur Marcus Eriksson skulle leverera i Vita Hästen men under vintern har han varit en av lagets bästa spelare med 15 poäng på 17 matcher. Det gör att 35-åringen har tredje bäst poängsnitt i Hästen den här säsongen, om man bara tittar på spelarna som fortfarande spelar i Vita Hästen det vill säga.

Marcus Eriksson.Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån



Claes Endre, AIK

För tre år sedan spelade Claes Endre i Hockeytvåan med IFK Tumba – nu gör 25-åringen succé i Hockeyallsvenskan som förstemålvakt för anrika AIK.

Endre har stått för en inspirerande resa till toppen då han spelade ungdomshockey i USA för cirka fem år sedan, kom hem till Sverige och fick kliva ner i Division 2 innan han tog sig tillbaka till Hockeyettan där han stod för en bra säsong i Segeltorp innan det stora genombrottet kom i Boden i fjol där han var Hockeyettans bästa målvakt, sett till statistiken.

Att Claes Endre också skulle vara en av de bättre målvakterna i Hockeyallsvenskan var däremot långt ifrån självklart men AIK kan vara glada över att de har Endre mellan stolparna då han har räddat mycket poäng åt laget den här säsongen.

Claes Endre.Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån



Måns Lindbäck, Södertälje

I fjol tog Måns Lindbäck ett stort steg framåt i sin utveckling vilket visade vilken potential 24-åringen besitter. Men att Kalmarsonen skulle steppa upp och vara en av Hockeyallsvenskans bästa målskyttar den här säsongen var ganska otippat.

Lindbäcks 16 fullträffar är delat femte bäst i ligan den här säsongen. Forwarden har stått för ett stort genombrott den här säsongen och det borde kunna leda till ett SHL-kontrakt till nästa säsong.

Måns Lindbäck.Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



(Bubblare: Johan Larsson, BIK Karlskoga – Calle Clang, Kristianstad – Kim Johansson, Vita Hästen – Albin Carlson, Timrå)

