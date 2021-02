Lade av i tre år för att plugga - nu är han allsvensk back

Efter säsongen 2016/17 valde Alexander Svensson att sluta spela hockey helt efter att inte fått något A-lagskontrakt med AIK. Fram till och med försäsongen 2020 hade han knappt stått på is alls.

Då fick han chansen till spel i Huddinge hos sin tidigare juniortränare i AIK, Peter Nylander. Sedan har resan gått fort och nyligen värvades Svensson tillbaka till AIK där han nu spelat fyra matcher i Hockeyallsvenskan.



– Jag hade lite svårt att kombinera studier och hockey. Jag kände också att jag hela tiden fick välja mellan ”tenta” och match. Då tog jag den säkra vägen och valde helt enkelt att göra klart studierna, säger Alexander Svensson då hockeysverige.se träffar honom på Hovet efter en fartfylld träning med AIK.

– Det var också därför jag tog det här beslutet. När det inte blev något med A-laget tänkte jag ”Jag gör klart studierna så får vi vart jag är efter”.

Det fanns intresse från andra klubbar att plocka in Alexanders Svensson, men det var inget anbud som direkt lockade honom.

– Jag pratade lite med några division 1-klubbar, men det var inget som var intressant för mig då. Vi tog J20 SM-bronset med AIK. Sedan kände jag att om det inte skulle bli någonting med A-laget så gör jag klart studierna. Studierna har också gett mig rätt mycket perspektiv på hockeyn.

Vad pluggade du?

– Företagsekonomi tre år. Nu är jag klar med det så nu pluggar jag master så det blir fem år.

Är du sugen på att flytta över till USA och plugga vidare där?

– Nej, det gör jag inte. Det räcker med studierna här, säger Alexander Svensson med ett leende.

Alexander Svensson.Foto: Ronnie Rönnkvist



"SVÅRT FÖR ANDRA ATT FÖRSTÅ KÄNSLAN"

När du lade av 2017 fanns ändå tanken då att du skulle hitta tillbaka och fortsätta med hockeyn?



– Då var nog tanken att jag skulle lägga av helt. Sedan var jag på ett friåkningspass i februari 2019. Då fick jag för mig att kanske köra igen.

– Jag testade att prata med några klubbar, men det var inte någon jättebra respons eftersom jag inte hade något på Cv:et. Jag kämpade vidare och sedan fick jag kontakt med Peter Nylander i Huddinge och möjligheten att spela där.

Var Peter Nylander svårövertalad?

– Ja, det var han. Han var som alla andra, att han ville ha ett bra lag. Jag fick chansen att visa upp mig och det är jag tacksam för.

Du sa tidigare att du fått distans till hockeyn genom att lägga den åt sidan under tre år för att plugga, lite mer konkret hur har det här påverkat dig?

– Jag har kunnat jämföra lite hur mycket tid man måste lägga på annat jobb jämfört med hockeyn, men också vad jag tycker är roligast. Det var också vad som gjorde att jag tog chansen att återvända.

– Jag har tränat mycket under den här tiden. Träna är något jag alltid tyckt varit roligt, men det har mest varit styrketräning och inte så mycket kondition, vilket varit den tuffaste biten att ta tag i.

Och på is?

– På försäsongen var jag faktiskt ganska mycket på is med olika klubbar för att testa, men innan det var det nästan ingen is alls på tre år.

Märkte du av det mycket då det blev skarpt läge i Huddinge?

– Det var mer på försäsongen när jag inte stått på is på läge som jag märkte att det absolut kändes annorlunda.

– När jag väl var i Huddinge kändes allt som vanligt igen. Det kan vara svårt att få andra att förstå den där känslan, men det går snabbare än vad man tror att hitta tillbaka.

Peter Nylander har också betytt mycket för Alexanders Svensson under hans comebacksäsong.

– Jag har en jättebra relation till honom och jag uppskattar verkligen chansen han gav mig. Jag hade en bra relation med honom redan i AIK och kände att det här var chansen och vägen tillbaka till hockeyn för mig igen.

– Han var den som gav mig förtroendet i Huddinge och han har verkligen gjort det bra där. Jag tror att vi kommer få se mer av honom i hockeysverige.

Under sina 27 matcher i Hockeyettan för Huddinge svarade Alexander Svensson för sju mål och totalt 30 poäng.

– Det har varit jättekul i Huddinge. Vi hade ett väldigt bra lag, ett skönt gäng och en coach som trodde på spelarna och var väldigt engagerad. Han har fått ihop laget otroligt bra vilket gjorde att vi fungerade som en lagmaskin redan från början.

Peter Nylander.Foto: Ronnie Rönnkvist



FICK FÖRHANDLA SJÄLV

27 januari meddelade så AIK att Alexander Svensson skulle spela resten av säsongen i Hockeyallsvenskan.



– Det var jättekul. Jag kände att för mig gällde det att ta chansen. Det fanns tankar på att stanna kvar i Huddinge, kanske bli utlånad och så vidare, men så här blev slutresultatet.

Avskedet från Huddinge, som slåss om en plats i Hockeyallsvenskan, gick inte helt smärtfritt, vilket han har förståelse för.

– Huddinge ville såklart behålla sitt lag, vilket dom ville värna om. Det var några hetsiga diskussioner, men jag respekterar det.

– Vi står på två olika sidor. Jag måste tänka på mig själv och därav beslutet, säger Alexander Svensson som inte har någon agent utan fick förhandla själv med Huddinge för att komma loss till AIK.

Alexander Svensson i Huddinge-tröjan.Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån



STORT FÖRTROENDE

Så här långt har AIK-backen spelat fyra matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen, men än så länge har det inte trillat in några mål eller passningspoäng på hans konto.



– Det var absolut ett stort hopp till Hockeyallsvenskan. Jag tycker att jag började väldigt bra, spelade enkelt och så vidare. Ju fler matcher jag spelat desto svårare tycker jag att det varit att komma in i systemet.

– Jag kommer också behöva ha tålamod och acceptera att det kommer ta lite tid. Jag har fått ett otroligt stort förtroende i början, vilket jag uppskattar. Nu gäller det för mig att hitta rätt på lång sikt och etablera mig. Det är mitt mål.

Du har spelat i första backpar och, som du säger själv, fått ett stort förtroende.

– Ja, precis. Jag spelat med (Filip) Windlert. Jag uppskattar verkligen och tycker det är kul att (Anton) Blomqvist gett mig det här förtroendet.

– Sedan borde jag kunnat förvalta förtroendet lite bättre. Det har varit lite slarv och strul med pucken på sistone. Jag måste hitta tillbaka till det enkla.

Hur kom du i kontakt med hockeyn från början hemma i Åkersberga?

– När jag var lite hade jag många kompisar som spelade. Då föll det sig naturligt samtidigt som det enda vi pratade om var landhockey, hockey och bandy, säger 23-åringen som inte heller har någon i familjen som har spelat eller spelar hockey.

– Nej, det har jag inte. Däremot har jag alltid idrottat. Jag spelade även fotboll. Det gjorde jag fram till det att jag var 12–13 år och bytte till SDE i hockeyn. Innan det spelade jag både innebandy, hockey och fotboll.

Varför valde du SDE Hockey som nästa steg i karriären?

– Jag kände att jag behövde en klubb där jag kunde utvecklas mer. Den möjligheten tyckte jag då inte fanns i Österåker. Därför tog jag det steget.

OVISS FRAMTID

I SDE Hockey spelade han i samma lag som bland andra Alexander Nylander och Linus Nässén.



– Det var en rolig tid och det är många stjärnor som gått långt därifrån. Jag skulle säga att det också var en av anledningarna till att jag bytte dit, säger Svensson som också ser tiden där som den han utvecklats mest som hockeyspelare.

– Ja, det tycker jag absolut. Det var verkligen den plattformen där jag tog nästa kliv.

Alexander Svensson har kontrakt med AIK säsongen ut, men vad som händer efter det är i dagsläget oklart.

– Hur det ser ut efter säsongen är en bra fråga…

Ska du börja plugga igen?

– (Skratt) Det vet jag inte. Vi får helt enkelt se och hur det kommer bli nästa säsong är en fråga som jag inte har svar på själv ännu. Det har varit diskussioner fram och tillbaka, men inget är hugget i sten. Vi vill fokusera på matcherna som är kvar. Sedan får vi se vart det leder.

