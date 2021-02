De visar intresse för Tony DeAngelo

Tony DeAngelo har spelat sin sista match för New York Rangers efter förra helgens uppmärksammade slagsmål med en lagkamrat. Men det finns fortfarande intresse för honom i NHL. Nu meddelar Bob McKenzie att fyra klubbar uppges göra efterforskningar kring den omstridde backen.

Efter lördagens förlustmatch mot Pittsburgh Penguins hamnade Tony DeAngelo i slagsmål med lagkamraten och målvakten Alexandar Georgijev. Det utmynnade i hans sorti från New York Rangers. Under söndagen sattes den 25-årige backen upp på waivers och efter att övriga 30 NHL-lag undvikit att plocka upp amerikanen meddelade Rangers general manager Jeff Gorton i måndags att DeAngelo gjort sin sista match för klubben.

Han har däremot kanske inte gjort sin sista match i NHL. Tidigare i veckan meddelade TSN:s Darren Dreger att flera klubbar i ligan attraheras av den kontroversiella backen.

I samband med nattens NHL-sändning på NBC kunde hans kollega Bob McKenzie bli ännu mer specifik. Enligt honom har fyra klubbar tittat närmare på Tony DeAngelo. Det ska handla om Detroit Red Wings, Calgary Flames, Los Angeles Kings och Anaheim Ducks.

Per Bob McKenzie on NBC, the #Flames, Red Wings, Kings, and Ducks have all done their "due dilligence" on NYR defenseman Tony DeAngelo.