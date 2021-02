Coronautbrott inom lagen – slutspelet pausas

NWHL tvingas till att pausa sitt Isobel Cup-slutspel på obestämd tid till följd av nya fall av covid-19 och oro för spelarnas säkerhet, meddelar ligan via Twitter.

Lagen har sedan drygt två veckor tillbaka befunnit sig i Lake Placid, men när semifinalerna i Isobel Cup skulle till att dra igång så står det nu klart att man tvingas skjuta upp matcherna på obestämd tid.

Beslutet kom kort efter att Metropolitan Riveters och Connecticut Whale tvingats dra sig ur turneringen på grund av antalet coronafall och den smittorisk det medförde.

The NWHL and the Olympic Regional Development Authority (ORDA) have agreed, due to new positive COVID-19 tests and the resulting safety concerns for the players, their respective staff & the community that the remainder of the 2021 NWHL Season in Lake Placid have been suspended.