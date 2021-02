Målvaktsparet sågas rejält: "Sämsta statistiken på 20 år"

Ottawa har haft en tuff inledning på säsongen och har bara en vinst på tio spelade matcher. Utöver det har laget även flest insläppta mål per match då de släpper in 4,8 mål per match.

I hockeyvärlden sägs det ofta att man inte ska "skylla allt på målvakterna". Men detta följer inte TSN reportern Brent Wallace som inte håller tillbaka i sin kritik.

– De har varit hemska som målvaktspar, de har den sämsta mål emot statistiken i hela ligan och den sämsta statistiken på 20 år, säger han och fortsätter:

– De hade hoppats på att målvakterna skulle vara styrkan i årets upplaga men så har det verkligen inte varit.

Förste målvakten Matt Murray har just nu en räddningsprocent på 84,9% och Marcus Högberg ar snäppet sämre på 84,4%.

Trots att målvakterna inte har fått det att stämma i säsongsinledningen kan inte all skuld läggas på dem. Ottawa har släppt in 48 mål vilket är högst i NHL men de delar den platsen med Vancouver Canucks. Det som skiljer de två lagen åt är att Canucks även har producerat 45 mål framåt i jämförelse mot Senators 24.

Ottawa Senators spelar sin nästa match Fredag natt och möter Montreal Canadiens som just nu toppar den Kanadensiska-divisionen.

TV: Puljujärvi visade vägen - när Edmonton vann igen