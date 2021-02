Brännström flyttas upp till NHL

Ottawa Senators har haft en katastrofstart på NHL-säsongen 2021 och ligger sist i hela ligan efter att endast ha samlat in tre poäng på de tio första matcherna.

Just defensiven har varit lagets största problem då laget har släppt in 48 mål hittills, flest i NHL, vilket ger ett snitt på nästan fem insläppta mål per match. De har också -24 i målskillnad efter tio matcher vilket är överlägset sämst i NHL.

Då kan svenske backtalangen Erik Brännström vara på väg att lyftas upp till Senators för att hjälpa till i krisen.

Under onsdagskvällen satte Ottawa nämligen upp Braydon Coburn på waivers samt flyttade ner Jonathan Aspirot till AHL vilket skapar en öppning för Brännström att flyttas upp.

Roster update: Defenceman Jonathan Aspirot has been re-assigned from the #Sens taxi squad to @BellevilleSens.



In a corresponding move, defenceman Erik Brannstrom has been recalled from Belleville and re-assigned to the #Sens taxi squad.