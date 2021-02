Talangen om coronasviterna: ”Kommer att komma tillbaka starkare”

Minnesota Wilds stora löfte, Marco Rossi, har uttalat sig om problemen efter att ha smittats av coronaviruset.



Tanken var att Marco Rossi skulle försöka slå sin i Minnesota denna säsong. Mycket tyder dock på att han inte kommer att spela hockey denna vår på grund av sviterna efter att ha smittats av coronaviruset.

19-åringen är just nu hemma i Österrike för att återhämta sig och via sitt Twitterkonto har han nu uttalad sig om situationen.

– Precis som många andra var jag först chockad och väldigt besviken men jag är optimistisk över att min hälsa är och kommer att bli bra igen för att kunna träna/spela. En sak som jag vet är att jag kommer att komma tillbaka starkare än någonsin, skriver Rossi.

“Like many, I was originally shocked and very disappointed, yet at this time I am very optimistic that my health is and will be good to return to train/play. One thing I know is that I come back stronger than ever!!🙏🏻”.