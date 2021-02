SHOWEN: Först på 24 år att lyckas med bedriften

Edmonton Oilers superstjärnor fortsätter att ha lekstuga.

I nattens 8-5-vinst mot Ottawa stod Connor McDavid för fem poäng men Leon Draisaitl var snäppet värre med sex assist – och han är därmed först på 24 år att passa fram till sex mål i en och samma match.

"The Connor McDavid & Leon Draisaitl Show" rullar vidare.

När Edmonton Oilers i natt tog en övertygande 8-5-vinst mot Ottawa Senators så var det återigen storstjärnorna som låg bakom det hela.

McDavid med fem poäng (1+4) men tyske Draisaitl var ännu bättre med sina sex poäng (0+6). Duon kombinerade alltså för elva poäng – i en och samma match.

Det var dock främst Leon Draisaitl som skrev in sig i historieböckerna i och med nattens uppvisning.

Han stod för sex assist i matchen och är därmed endast den 29:e spelaren i NHL:s historia att noteras för sex passningspoäng i en och samma match. Han är även den första att lyckas med bedriften sedan Eric Lindros gjorde det den 26 februari 1997.

Oilers Leon Draisaitl is the 29th player in NHL history to record 6+ assists in a single game. He is the first player to do so since Eric Lindros had 6 in a game on Feb. 26, 1997