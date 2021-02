Föll över sitt eget ben: "Det ser inte särskilt bra ut"

Matt Dumba har placerats på Minnesotas skadelista efter att han fick utgå från matchen mot Pittsburgh Penguins i den tredje perioden.



Matt Dumba hakade ihop sin vänstra skridsko med lagkamraten Jordan Greenway och föll därefter över sitt egna ben. Att skadan är allvarlig är säker men hur länge den 26-årige backen kommer att vara borta är ännu inte klart.

– Ni alla såg händelsen, det ser såklart inte särskilt bra ut och vem vet hur länge han kommer vara borta, säger Minnesotas tränare Dean Evason till NHL.com.

Även Jordan Greenway som orsakade olyckan uttalade sig efter matchen.

– Han är en stor del av det här laget. Han har alltid ett stort intryck på matcherna och det kommer vara tufft att förlora en spelare som honom, säger han.

Dumba har inlett säsongen bra med tre mål och en assist på nio matcher men är nu placerad på skadelistan och det är oklart när han kan återvända till spel igen.

