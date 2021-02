Chicago bröt förlustsviten – tack vare dubbla målvaktsmisstag

Chicago Blackhawks bröt i natt en tre matcher lång förlustsvit.

Detta tack vare två misstag av Columbus-målvakten Elvis Merzlikins.

– Laget förtjänade inte det här, säger Merzlikins till nhl.com efter matchen.

Chicago Blackhawks har haft en riktigt tung säsong hittills och inför nattens match hade laget bara vunnit två av sina nio första matcherna, och båda vinsterna hade kommit mot fjolårets jumbo Detroit Red Wings.

I nattens match mot Columbus Blue Jackets kom dock den första vinsten den här säsongen mot ett lag som inte heter Detroit. Det var också Chicagos första vinsten på en vecka efter att man förlorat tre raka matcher.

Segern bärgades i den tredje perioden då Pius Suter och Patrick Kane båda utnyttjade misstag av Blue Jackets-målvakten Elvis Merzlikins.

Det matchavgörande 2-1-målet kom efter att Merzlikins misslyckats med en passning bakom det egna målet varpå Pius Suter snappade upp pucken och sköt ett skott från nedan den förlängda mållinjen som studsade in via målvaktens benskydd.

– Tidigare i matchen hade han gått åt andra hållet så försökte läsa situationen och se om han lade den på sin pucken. Jag åkte dit och som tur är så missade han pucken lite och jag slängde den bara mot mål. Det var förmodligen i rätt tajming för han var kanske inte riktigt förberedd på det, säger Suter till nhl.com om målet.

