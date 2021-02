Lånet stannar hela säsongen: ”Ger en dimension vi behöver”

Mora IK gör sin första övergång den här säsongen.

På sin hemsida meddelar klubben att man förlänger låneavtalet med Albert Lyckåsen för resten av årets säsong.

– Albert har en hel del ingredienser i sitt spel som är effektivt, säger tränaren Johan Hedberg.

Nästan alla klubbar i SHL och Hockeyallsvenskan har förstärkt laget under säsongens gång.

Alla utom Mora IK.

Under måndagen meddelar dock klubben att man plockar in sin första riktiga långtidslösning under årets säsong – men det är fortfarande ingen "riktig" övergång.

Albert Lyckåsen har redan varit utlånad från Linköping till Mora i två matcher och nu förlängs lånet över resten av årets säsong.

– Albert har en hel del ingredienser i sitt spel som är effektivt. Han är en duktig skridskoåkare och han har en offensiv touch. Han ger en dimension i anfallsspelet som vi behöver, säger tränaren Johan Hedberg till klubbens hemsida.

”HAR VARIT EN KONSTIG SÄSONG”

Backen, som vann U18-VM-guld 2019 och draftades av Buffalo Sabres 2020, har haft en turbulent säsong då han var utlånad till Vita Hästen men fick aldrig spela i klubben, varit utlånad till Tranås i Hockeyettan samt spelat nio SHL-matcher för LHC.

I Mora har 19-åringen fått en stor roll och nu har han äntligen ett ställe där han vet att han kommer att stanna kvar ett tag.

– Det är jätteskönt att ha någonting klart. Det har varit en konstig säsong med spel i flera klubbar så det känns bra att få en fast punkt. Nu gäller det bara att få spela så mycket som möjligt och plocka så mycket poäng som möjligt, säger Lyckåsen.

Albert Lyckåsen har spelat två matcher i Hockeyallsvenskan med Mora hittills och stått för en assist.

