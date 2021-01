Tidigare draftfyran vill lämna Calgary

Aaron Ekblad, Sam Reinhart och Leon Draisaitl var de enda som valdes före honom i draften 2014. Men medan de tre har utvecklats och blivit stjärnor, kämpar Sam Bennett fortfarande för att på allvar slå igenom i NHL.

Efter en stark rookiesäsong, med 36 poäng på 77 matcher, har Bennetts produktion dalat. Ifjol gjorde han tolv poäng på 52 matcher, och den här säsongen står han på en assist efter sju framträdanden.

Nu kan Bennett ha gjort sitt i Calgary. Sportsnets Elliotte Friedman rapporterade i natt att Bennetts agent, Darren Ferris, bekräftat att den tidigare draftfyran vill byta klubb. Trejdkravet ska dock, hittills, bemötts med tystnad från Flames som inte tycks ha bråttom att trejda bort sitt tidigare förstaval.

Per, @FriedgeHNIC, Sam Bennett’s agent Darren Ferris says Bennett “would like a change of scenery.”



Elliotte said there’s been radio silence from the Flames and that the team is in no rush on this matter.