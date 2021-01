Pausar säsongen - på grund av komplikationer efter Covid-19

19-årige Marco Rossi säsong inleddes med att han valdes redan som spelare nummer nio i draften, av Minnesota Wild. Sen har det mesta gått fel för OHL:s poängkung.

Han lånades ut till Rikard Grönborgs Zürich, men hann bara spela en match. Rossi drabbades av corona, men tillfrisknade snabbt nog för att få spela JVM. Där gjorde han, precis som hela Österrike, en blek figur och lämnade utan en enda poäng.

Minnesota hade förhoppningar om att kunna använda sig av sitt förstaval redan den här säsongen, men en "överkroppsskada" har satt stopp. Nu har klubben bekräftat att överkroppsskadan inte var någon vanlig skada - utan att Rossi kämpade med sviterna efter coronaviruset.

Nu meddelar Minnesota att Marco Rossi avbryter sin säsong och reser hem till Österrike för att vara med sin familj när han återhämtar sig från sjukdomen. Det finns ingen tidsplan för när han kan vara tillbaka i spel igen, men The Athletics Mike Russo skriver på twitter att Rossi i alla fall ska vara tillbaka i Minnesota i mars igen.

#mnwild acknowledge for the first time that Marco Rossi's upper-body issue is complications from having COVID-19 in November.



There's no timetable for his return, but he'll return to MN in March.



How he was cleared by Zurich, then Team Austria is my big question.