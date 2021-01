I fjol stod han för en dominant grundserie och nämndes som en utmanare till Hart Trophy. Men efter en inspirationslös insats i slutspelskvalet mot Montréal Canadiens under sensommaren och en riktigt trög inledning på årets säsong är Jevgenij Malkin en kritiserad spelare.

Under Pittsburgh Penguins åtta första matcher i årets grundserie har det bara blivit ett mål och två assist. Det är långt ifrån vad man förväntar sig från en spelare av Malkins magnitud.

Och han ger även sig själv underkänt.

– Jag behöver ta en titt i spegeln och jag behöver mer jäklaranamma i min kropp. Jag behöver kämpa mer och hjälpa laget att vinna. Jag förstår det, säger Malkin till NHL.com.

– Jag är inte nöjd med mitt spel just nu. Nu handlar det bara om att komma till rinken varje dag, jobba och kämpa varje byte, Det är svårt att spela just nu. Utan fansen blir det inte samma sak. Men vi är alla i samma situation just nu. Det gäller mig också.

UTMANADE HÖST

Jevgenij Malkin opererade armbågen i augusti, men har hunnit återhämta sig efter det. Han säger dock att det var en utmaning att träna hemma i Ryssland under hösten på grund av pandemin. De flesta gymmen var stängda samtidigt som det var svårt att sparra på is.

– Jag har gjort mitt bästa. Jag var på is varje dag och försökte träna på, men bara med min kroppsvikt. Benböj, armhävningar och sånt. Det känns okej. Mina ben och min kropp mår bra, hävdar han och vill inte använda pandemin som en ursäkt.

– Det är svårt att säga bra saker om mitt spel just nu, men jag hoppas det kommer och jag tror mot mig själv.

Jevgenij Malkin stod för 74 poäng på 55 matcher under fjolårssäsongen.

