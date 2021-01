Transferdeadline kommer passera långt innan det är dags att spela slutspel och coronan är fortsatt en väldigt stor osäkerhetsfaktor för gängen i Hockeyettan. Öppnar det för orationella strategier för att gardera sig inför fortsättningen?



Härom dagen resonerade jag lite kring frågan vad som egentligen händer om ett lag tvingas coronapausa verksamheten i playoff eller kval. I tider när allt ställs på sin spets och många lag är beroende av varandra och att spelet är igång.



Coronapauserna fortsätter att avlösa varandra runt om i ligan och sannolikheten att det kommer fortsätta så under våren är väl att betrakta som ganska stor.



Walkover eller spela med det man har vid ett utbrott i playoff? Ingen vet, ingen vet.



Men under gårdagens poddinspelning förde kollega Henrik Skoglund en ganska intressant tanke på tal. Nämligen någon typ av taxi squads.



För att förklara begreppet för er som inte följer amerikansk idrott: det rör sig alltså om en grupp spelare som inte är på den aktiva laguppställningen, men som kan plockas in i det fall det uppstår ett behov.



Inom baseballen hade de under fjolårssäsongen när farmarligan var inställd en taxi squad som höll igång vid träningskomplexet ifall det skulle uppstå skador och sjukdomar i den ordinarie truppen. NHL jobbar med ett liknande system nu där ett gäng spelare som inte är med på rostern ändå tränar och finns tillgängliga för laget.



Nu funkar förstås svensk och amerikansk idrott på helt olika sätt, vi har ju inga regelrätta farmarlag här, men en svensk take på det hela skulle kunna vara att bolstra truppen inför transferdeadline. Att satsa på en sanslös bredd.



Transferdeadline kommer ju inträffa ganska långt innan serierna är avslutade i år och det gör trupperna känsliga för både skador och corona inför våren.



Det går ett bra gäng J20-killar och skrotar utan någonstans att spela och marknaden vad gäller finnar och nordamerikaner som vill komma och spela är ganska stor. Nu är väl juniorspåret mer troligt med tanke på att det måste finnas någon form av kontroll på ekonomin. Men det är inte allt för långsökt att klubbar i samband med deadline skulle kunna signa upp ett gäng spelare extra som kanske inte går in i truppen, men som finns tillgängliga om ett behov skulle dyka upp längre fram när övergångar är förbjudna.



För att ha en taxi squad redo in case of emergency så att säga.



Det är naturligtvis ingenting som kommer att styras upp kollektivt, men frågan är om inte något eller några lag kommer tänka så när deadline närmar sig?



Att bolstra och bredda för att minimera riskerna att hamna i skiten när det väl gäller.



Det är sjukt, men en taxi squad skulle kunna vara en rimlig strategi.



* * *



Det här med corona rullar vidare. Det går knappt en dag utan att det dyker upp något nytt. Den här helgen är det Enköping som väljer att inte åka norröver (för matcherna mot Teg och Piteå) efter att det uppdagats smitta i truppen.



Det visar ju också hur sårbart allt är, Enköping var en av klubbarna som hade ett större utbrott tidigt, men nu alltså verkar drabbas igen. Man är inte skyddad bara för att man ”har haft det”. Det finns alltid spelare som inte smittades den första vändan, det kommer till nya lirare längs vägen och viruset tycks ständigt hitta sina nya vägar för att få fäste.



Det är utmanande tider.



I södra Allettan har Mariestad deklarerat att det väntar åtminstone ett en vecka långt uppehåll på grund av smittan i truppen. Däremot verkar indikationerna från Skövde som också ställde in i onsdags vara att det lutar åt spel mot Troja/Ljungby i helgen.



* * *



Apropå det där med podcast kablade jag och maestro Skoglund ut ett nytt avsnitt (#164 Går det att slå Nybro Vikings?) sent igår kväll där vi ställer den viktiga frågan, finns det något lag som kan slå Nybro Vikings?

Vi ger oss också på svåra frågor som ifall HC Dalen är på riktigt, varför Vimmerby knappt kan göra mål och om Karlskrona kommer lyfta med lite fler brunkiga typer i truppen. Dessutom funderar vi över statusen på Kevin Lindskoug och konstaterar att Boden verkligen menar allvar med satsningen mot Hockeyallsvenskan.

Givetvis snackar vi också om utropstecken i vårserierna, Alexander Johanssons flytt från Hockeyettan till SHL, Tyringes nordamerikanska invasion, Kalmars tunga skador, Wings ommöbleringar och den oerhört viktiga frågan vad som egentligen händer om ett lag skulle drabbas av corona i playoff. Bland väldigt mycket annat.

Alla som stöttar via Patreon får tillgång till en bonuspodd där vi vrider och vänder på det faktum att i stort sett alla spetsvärvningar just nu kommer från antingen Finland eller Nordamerika. Vad är fördelarna och nackdelarna med att värva från öst respektive väst och hur kommer det se ut med övergångar framgent? Det diskuterar vi i ”Finland vs Nordamerika – var är det bäst att hämta sina värvningar?”.

Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar, på Spotify eller här: http://www.mjornberg.se/2021/01/28/164-gar-det-att-sla-nybro-vikings/



* * *



Trevlig helg!

Matchrapporter: Stabil seger för Enköping – höll nollan mot Forshaga Mariestad tog hem mötet med Huddinge IK i Mariehus Arena Förlustsviten bruten för Skövde – efter 6-3 mot Karlskrona