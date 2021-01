”Vill spela och ha roligt i stället för att sitta på läktaren”

Christian Folin spelade 16 NHL-matcher i fjol men fick inget nytt kontrakt i Nordamerika.

Då bestämde han sig för att spela i Sverige där han har fått SHL-debutera i Växjö som 29-åring.

– Jag har ju varit en doldis i många år enligt hockey-Sverige så det är kul att få visa vem man är för den svenska publiken, säger Folin till hockeysverige.se.

– Det här var mitt första derby så jag har inget att jämföra med.

Christian Folins skratt ekar i korridorerna av Husqvarna Garden.



Det går inte att ta miste på leendet på hans läppar efter att Växjö besegrat HV71 med 4-2 och tagit sin sjätte raka seger. Christian Folin själv menar att det var en rolig match att spela och att det var en riktigt bra insats av laget.

29-åringen, som skrev på för Växjö strax innan årsskiftet, spelade sin fjärde SHL-match i karriären under torsdagskvällen och hittills har han bara fått uppleva vinster i Växjötröjan.

Hur har det känts för egen del än så länge?

– Jag är väl helt okej nöjd faktiskt. Det är ju en ganska stor omställning, speciellt när man inte spelat på nio, tio månader. Det är skönt att komma in i det och jag känner att jag tar några steg hela tiden. Kan man jobba lite sakteliga upp mot hundra procent så får man ta det lite match för match. Det är ju ett tätt matchande, och inte mycket träningar, säger Folin till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det gäller att bygga vidare på detta. Jag tycker att kroppen har svarat ganska bra, jag vet inte hur många minuter det har blivit men det har känts som att det har blivit en del och några långa byten.

– Det är kul att spela och jag tycker bara att det är otroligt roligt att spela hockey just nu. Jag njuter varje gång jag är ute på isen.

Christian Folin spelade sin första SHL-match med Växjö Lakers den 14 januari men tvingades därefter vila direkt. Detta eftersom att han stängdes av i två matcher för en slewfoot. Ett minst sagt annorlunda välkomnande till sin nya liga.

– Det var lite speciellt. Jag fick lite skit i omklädningsrummet för det kan jag väl säga, skrattar Folin.

FICK TIPS AV LILLEBRORSAN

Innan Christian Folin skrev på för Växjö hade han inte spelat en enda hockeymatch sedan 10 mars. Det blir också extra speciellt för Kungsbackasonen att komma till det blågula landet igen eftersom att han inte spelat ishockey på svensk mark sedan 2010 då han var junior i Frölunda.

Folin flyttade tidigt till Nordamerika och spelade junior- och collegehockey där i flera år innan den odraftade backen fick chansen i NHL med Minnesota Wild 2014. Därefter blev han kvar i världens bästa hockeyliga fram till 2020.

Efter att ha spelat ett helt decennium på andra sidan Atlanten, på liten rink, har det varit en stor omställning för honom att komma hem till Sverige och "lära sig allting på nytt".

Han själv menar dock att han har scoutat den svenska hockeyn under hösten innan han skrev på för Växjö. Folin den äldre har också fått "experthjälp" av lillebrorsan Niklas som spelar i Hockeyallsvenskan.

– Nu har jag ju haft hela hösten här i Sverige och brorsan (Niklas Folin) spelar ju i Vita Hästen. Så jag har kollat ganska mycket på svensk hockey samt följt hans matcher en del.

– Jag har pratat med honom ganska ofta och snackat om vad man kan tänka mig med ”gapet” och så bland annat. Det har varit bra snack, han spelar ju också back så han har gett mig en del tips och så. Han sade till mig att det kommer att ta en sju, åtta matcher innan jag känner mig bekväm och jag ringde upp honom efter första matchen och sade: ”det är ju skitsvårt att spela i Sverige, det är så mycket åkning”.

– Det har varit skönt att ha honom att kunna prata med och snacka hockey. I höstas har jag kollat på en hel del hockey och följt Växjö sedan december. Det har varit en ganska härlig grupp att komma in i, ett bra lag och sköna killar. Det har ändå varit ganska enkelt att komma in i det.

Bröderna Folin.

Växjö Lakers kom in i bilden under december och erbjöd sedan Christian Folin ett kontrakt. För hockeysverige.se berättar han här nu varför han beslutade sig för att godkänna klubbens erbjudande om SHL-spel.

– Jag har sett dem spela ett tag här och gillar Sam (Hallam) som tränare. När jag pratade med (Henrik) Evertsson så hade han en bra plan för mig, vad jag kunde förbättra och utveckla för att ta ett nytt steg i min karriär.

– Jag har ju varit en doldis i många år enligt hockey-Sverige så det är kul att få visa vem man är för den svenska publiken som inte sett mig eftersom att jag stack över när jag var som ung.

– Det är skitkul att vara tillbaka i svensk hockey och det har ju alltid varit ett mål som man har haft ända sedan man var liten att spela i Elitserien eller SHL. Det är kul att vara här och jag njuter verkligen av att få spela.

Christian Folin.

Det här är första gången som Christian Folin spelar i SHL men det har tidigare också ryktats om att Folin hade varit aktuell för en flytt till den svenska toppligan.

Under våren 2020 spåddes han kunna vara på väg att återvända till Frölunda men i en intervju med hockeysverige.se berättade han då att han "inte kände sig klar i Nordamerika".

Trots det står han här nu på en SHL-is. Vad var det då som förändrades?

– Jag kände att jag hade en bra avslutning på förra säsongen och det kändes bra där. Men sedan tar man andra beslut i livet och nu kände jag att det här var rätt steg i min utveckling och jag kände att jag ville spela hockey och ha roligt i stället för att bara sitta på läktaren och kolla på.

– Jag är 29 år nu liksom och har kämpat och krigat i NHL i sex, sju år och spelat många matcher där. Jag ser inte detta som något negativt. Detta kan vara ett steg i rätt riktning för mig för att utvecklas mer. Få spela många minuter och spela i andra situationer mot vad jag brukade göra och utveckla helhetsspelet så tror jag inte att dörren till NHL är stängd.

Christian Folins främsta mål var från början att hitta en ny möjlighet i världens bästa hockeyliga och han satt och hoppades på att få ett kontraktserbjudande från NHL – något som dessvärre aldrig kom.

Hur var det att sitta och vänta på ett erbjudande de här månaderna?

– Alla är ju berörda av Coronan, så det har ju inte bara varit tufft för mig utan så har det ju varit för alla. Jag tränade på hemma och har haft en bra grupp runt omkring mig så det har varit en bra höst. Det har varit intressant att vara hemma i Sverige över jul och sådana grejer, det har jag ju inte varit på tio år heller. Det har också varit en upplevelse. Så nu är det bara skitroligt att få möjligheten att spela i Sverige.

Hade du några erbjudanden från klubbar ute i Europa?

– Ja, jag hade några stycken.

Men det lockade med spel i Sverige då?

– Ja, och att spela i Växjö lockade väldigt mycket. Att få vara med och kämpa om ett guld framöver och gå långt i slutspelet. Det var väl därför man valde det här.

”VILL VARA MER DELAKTIG”

En annan stor motivation för Christian Folin när han nu valde att flytta hem för spel i SHL var att utvecklas som spelare. I NHL var Hanhalsprodukten främst bara en "shutdown-back" som bara användes i defensiva situationer för att stänga ner motståndarnas bästa spelare.

I Växjö siktar dock 29-åringen på att förändra sin spelstil lite, bli mer dynamisk och visa att han klarar av att vara en tvåvägsback.

– Som back där i Nordamerika kände jag att jag hade några bra säsonger men det är lätt att hamna i ett fack som en sjätte- eller sjundeback där du får spela tio till tolv minuter per match och gör samma sak hela tiden.

– Här kan jag spela ut mer och ta mer ansvar med pucken. Jag känner redan att jag kommit i det spelet mer. Jag vill vara mer delaktig i offensiven också och vara en kille som man kan lita på och som kan spela i alla situationer. Allt det där kommer ju att komma när man är med och tävlar.

”Det är lätt att hamna i ett fack som en sjätte- eller sjundeback där du får spela tio till tolv minuter per match och gör samma sak hela tiden”



Christian Folin om sin roll i NHL.

Det handlar om att få den rollen som du alltid känt att du kunnat hantera men aldrig fått i NHL?

– Så är det väl ibland där borta att man inte tillåts göra vissa saker. Då är det enklare att försöka ta den rollen man får och göra det bästa av det. Det är ju roligare att spela tolv minuter per match än noll minuter. När man väl fastnar i den rollen så kan det vara svårt att komma ur den.

– Då kände jag att det kan vara bra att spela i Sverige och kanske ändra den rollen. Visa att Christian Folin är mer än bara det här just nu. Det är en bra utmaning för mig just nu och jag är glad över vara här.

Christian Folin har spelat 244 matcher i NHL men varit väldigt låst i sitt spel. Frågan är då om han siktar på att återvända till världens bästa hockeyliga efter tiden i Växjö då han bevisat att han klarar av att hantera ett större ansvar över hela banan.

Är ditt mål att återvända till NHL sen igen?

– Mitt mål är bara att spela med Växjö nu och att vi ska gå så långt som vi kan. Det är allt jag har fokus på just nu, avslutar Christian Folin med ett lurigt leende.

