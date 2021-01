Nylander bröt den sju matcher långa måltorkan

William Nylander är tillbaka i målprotokollet efter jämn match där Toronto Maple Leafs gick segrande mot Edmonton Oilers med 4-3.

Toronto Maple Leafs har efter nattens 4-3 vinst mot Edmonton Oilers vunnit fyra matcher i rad. Inför matchen hade William Nylander inte hittat nätet på sju raka matcher.

– Jag har sökt efter passningar i situationer där jag verkligen borde skjuta, det är något jag tänker på och som jag skulle kunna göra bättre, sa den 24-årige svensken igår till TSN.

Med under två minuter kvar av den första perioden placerade sig Nylander vid den bortre stolpen, när pucken hamnade framför fötterna på svensken behövde han bara trycka in det efterlängtade målet. Nylander står just nu på tre mål och fem assist efter nio spelade matcher.

Stjärnornas kamp i kampen

Stjärnduon Auston Matthews och Mitchell Marner ställdes mot Connor McDavid och Leon Draisaitl.

Torontos stjärnduo stod tillsammans för ett mål och en assist, varav Matthews mål i den tredje perioden blev matchavgörande.

– Vi vann och det är allt som betyder något, säger Matthews till TSN efter matchen.

McDavid och Leon Draisaitl lyckades tillsammans göra två mål och två assist men McDavid var inte nöjd med resultatet efter matchen.

– Det är inte lätt att vara det jagande laget i matcher, jag gillar hur vi tog oss tillbaka i matchen men vi måste kunna bygga vidare när vi har kvitterat, säger McDavid till TSN.

Toronto – Edmonton 4–3 (2–0, 0–1, 2–2)

Toronto: Jason Spezza (1), William Nylander (3), Wayne Simmonds (3), Auston Matthews (5)

Edmonton: Leon Draisaitl x2 (6), Zack Kassian (1).