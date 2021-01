Coacherna stoppades - då föll Vegas i toppmötet

Sent under tisdagskvällen kom beskedet att Vegas Golden Knights coacher, med Peter DeBoer i spetsen, inte skulle återfinnas i båset under nattens möte med St. Louis Blues i T-Mobile Arena.

Anledningen till det var att en av coacherna testats positiv för covid-19, vilket tvingat in hela coachstaben i karantän.

– Det handlar inte om att hela staben testats positivt. De flesta av dem gjorde det inte, om man ska vara ärliga, men protokollet fungerar som så att man måste plocka bort dem från gruppen. Lyckligtvis har det inte varit några positiva tester bland spelarna, sade general managern Kelly McCrimmon inför matchen.

Det var också McCrimmon som fick kliva in och coach i DeBoers frånvaro.

HATTRICK AV MAX PACIORETTY

Från båset fick han se sitt lag komma tillbaka starkt efter underläge 2–4 och forcera fram en förlängning och straffläggning mot St. Louis. Detta efter att Max Pacioretty svarat för ett hattrick, där kvitteringen kom med 3.25 kvar av tredje perioden.

Efter en vild men mållös förlängning roffade St. Louis Blues åt sig vinsten sedan både David Perron och Brayden Schenn överlistat Robin Lehner i hemmakassen. Perron blev dessutom tvåmålsskytt mot sin tidigare klubb.

Mark Stone hade tre assist för Vegas och står noterad för elva poäng (2+9) på sju matcher. Det ger honom tredjeplatsen i NHL:s poängliga efter Mitchell Marner och Connor McDavid (tolv poäng vardera).

I Vegas fick backen Alex Pietrangelo gå förlorande ur första mötet med sina forna lagkamrater. Pietrangelo draftades av St. Louis som fjärde spelare 2008, gjorde 758 matcher för klubben och vann Stanley Cup med dem som lagkapten 2019. Under hösten lämnade han Blues som free agent och skrev ett sjuårskontrakt med Golden Knights. 31-åringen hade en assistpoäng i matchen.

Vegas - St. Louis 4–5 (1–3, 1–1, 2–0, 0–0, 0–1)

Vegas: Max Pacioretty 3 (6), Alex Tuch (3).

St. Louis: David Perron 2 (3), Jaden Schwartz (2), Jordan Kyrou (2), Brayden Schenn (avg. straff).