SHL-meriterade backen stannar hos serieledaren

Efter att ha inlett säsongen utan speltid i Brynäs gick Alexander Lindelöf via Surahammar och Vita Hästen innan han för två veckor sedan skrev ett korttidskontrakt med hockeyallsvenska serieledaren Timrå.

Lindelöfs korttidskontrakt gick ut i helgen, men nu står det klart att backen inte behöver packa flyttlådorna ännu en gång den här säsongen. Via sin hemsida meddelade Timrå att Lindelöfs kontrakt förlängs säsongen ut.

– Alexander har sedan han kommit hit visat att han vill vara kvar. Han har gjort det bra under tiden han har varit här och även producerat sex poäng på åtta matcher. Jag tror att han kommer att bli viktig framöver och framförallt i slutspelet, säger sportchefen Kent Norberg till klubbens hemsida.

Under sin tid i Timrå har Lindelöf hunnit med att spela åtta matcher, där han noterats för sex poäng (1+5). Med Lindelöf under kontrakt har Timrå nu nio backar under a-lagskontrakt.







