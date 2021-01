Brynäs krislösning – lånar in back från konkurrent

Brynäs har flera backar på skadelistan.

Då löser man krisen genom att låna in Lukas Pilö från Örebro.

Anton Rödin, Greg Scott, John Persson och Emil Molin saknas på forwardssidan.

Men Brynäs backsida är ännu värre utsatt för skador då man tidigare haft Josef Ingman samt nyckelbacken Simon Bertilsson på frånvarolistan. När nu även nyförvärvet Chad Billins är skadad tvingas klubben att agera.

Därför lånar de in 21-årige Lukas Pilö från Örebro till lagets tre kommande matcher.

– I det här läget behöver vi få in en spelare omgående. Pilö kommer in i ett läge där han kommer att kastas in i det direkt men vi tror att han kommer att hantera det bra. Vi vill också tacka Örebro för att de hjälper oss när vi hamnat i en svår situation på backsidan, säger Brynäs sportchef Michael Sundlöv till klubbens hemsida.



Lukas Pilö har spelat 30 matcher i Örebro den här säsongen och stått för sex poäng.

