Stor sorg i Toronto – legendaren har gått bort

Toronto Maple Leafs och hela Kanada har sorg.

Legendaren George Armstrong, som spenderade hela sin 21-åriga karriär i Toronto har gått bort – 90 år gammal.

George Armstrong spelade 1 297 matcher i NHL, både grundserie och slutspel inräknat, under sin karriär och tillhörde endast Toronto Maple Leafs. Ingen spelare har någonsin spelat fler matcher för den klassiska klubben.

Under sina 21 år i Maple Leafs gjorde Armstrong 322 mål och 451 assist och han var även klubbens lagkapten i 13 år och under hans kaptensskap vann Toronto fyra Stanley Cups, bland annat deras senaste triumf 1967.

Under helgen somnade George Armstrong in – 90 år gammal – och sörjs nu av Toronto Maple Leafs samt hela hockey-Kanada.

– George är en stor del av Toronto Maple Leafs och kommer att vara väldigt saknad. Det var en stolt men ödmjuk man som älskade att spela här men som aldrig sökte spotlighten även om ingen spelare spelat fler matcher eller varit kapten här längre än honom, säger klubbens president, Brendan Shanahan i ett uttalande på Torontos hemsida.

Part of the very fabric of the Toronto Maple Leaf organization. Rest In Peace, George. You will be deeply missed. pic.twitter.com/xzLl8CwX4D

George Armstrong valdes in i Hockey Hall of Fame 1975 och hans tröjnummer 10 är pensionerat i Maple Leafs sedan 1988. Hans tröja hänger därmed i taket av Scotiabank Arena i Toronto.

– NHL-familjen är ledsna över att höra om George Armstrongs bortgång. Under 70 år representerade han sitt älskade Maple Leafs och hela NHL med klass både som spelare, tränare, ledare och ambassadör, säger NHL-kommissionären Gary Bettman i ett uttalande.

Till och med Kanadas premiärminister Justin Trudeau tog till orda för att hylla Armstrong.

”Han var en sann hockeylegendar och han kommer att bli saknad”, skriver han på Twitter.

If you know hockey, you know George Armstrong. He played 21 seasons with the Leafs, won four Stanley Cups, and inspired many as one of the first players of Indigenous descent to play in the NHL. He was a true hockey legend, and he’ll be missed. Rest in peace, Chief.