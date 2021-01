Auston Matthews tillbaka - som matchvinnare

Toronto Maple Leafs har inlett säsongen med att bjuda på både toppar och dalar. Spelet har inte klickat fullt ut, men likväl har man vunnit fem av sina sju inledande matcher.

Den senaste vinsten kom mot Calgary Flames på söndagskvällen.

I den matchen var Auston Matthews tillbaka i spel efter att ha missat fredagens 4–2-seger mot Edmonton Oilers med en överkroppsskada. Det var också han som blev matchvinnare när Toronto slog Calgary med 3–2 på bortais.



– Ska man vara ärlig var det en rätt hemsk match från vår sida. Det var mycket vi kunde ha gjort bättre. Vi hade några bra sekvenser i matchen och några studsar som gick vår väg. Vi tar dem, men det finns saker i spelet vi kan städa upp, säger Matthews till NHL.com.

23-åringens segermål kom just på en av de där studsarna. Morgan Riellys skott från vänsterkanten styrdes via Matthews skridsko och sedan via Flames svenska back Rasmus Andersson och i nät.

Rielly hade för övrigt assist på alla tre Leafs-mål. Mitch Marner hade två assist, svarade för sin 300:e poäng i Leafs-tröjan och delar nu ledningen i NHL:s poängliga med Anze Kopitar, Los Angeles, och Connor McDavid, Edmonton.

I Calgary hade Elias Lindholm och Rasmus Andersson varsin assist. Jacob Markström stoppade 29 skott i kassen.

Calgary – Toronto 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

Calgary: Sean Monahan (2), Matthew Tkachuk (3) (Elias Lindholm, Rasmus Andersson).

Toronto: Jake Muzzin (1), Wayne Simmonds (1), Auston Matthews (3).