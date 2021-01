”Detta är tufft och verkligen inte kul”

Under lördagen slog en bomb ner i hockeyvärlden då Patrik Laine och Jack Roslovic trejdats från Winnipeg Jets till Columbus Blue Jackets i utbyte mot Pierre-Luc Dubois.

Det är något som får stora konsekvenser hos båda lagen då det är två storstjärnor, Laine och Dubois, som får flytta på sig.

I Winnipeg Jets kommer Patrik Laine att vara väldigt saknad, men inte bara för sitt målskytte på isen.

Hans bästa kompis utanför isen – dansken Nikolaj Ehlers – var märkbart påverkad av nyheten när han deltog vid en pressträff under helgen.

– Det är en kille som jag har haft en riktigt bra relation med ända sedan hans första säsong här. Vi var rumskompisar tillsammans på vår första road trip. Vi har varit bröder sedan dag ett så detta är inte alls kul men det är en del av businessen, det är så det är helt enkelt, säger Ehlers.

🎥 Nikolaj Ehlers on Patrik Laine being traded, reflects his history of competing against Pierre-Luc Dubois, and more. pic.twitter.com/vQfrtjhZmz