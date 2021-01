"Tobbe" tror på Leksand: "Då kan de gå långt"

Tobias Forsberg har klivit in som expert för Hockeyallsvenskan hos C More, en serie där han själv tillbringat inte mindre än åtta säsonger. Givetvis följer han även det som sker med hans Leksand, även om han ibland får lägga sitt gamla lag åt sidan för att istället följa lagen i serien under SHL.

– Jag har kikat lite då och då på deras matcher, men det har varit mycket fokus på Hockeyallsvenskan i och med att jag är gästkommentator på C More, berättar Tobias Forsberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi, jag och Filippa, har varit upp till Leksand några gånger. Vi har också planerat att åka upp och kolla på någon match framöver, när det kommer gå att kolla på en match live i Tegera. Jag har ännu inte sett live där så det skulle faktiskt vara riktigt skoj.

Vilka förväntningar hade du på Leksand inför säsongen 2020/21?

– I och med att Leksand fick ha kvar spelarna som gick bra säsongen innan och när Björn (Hellkvist) kom in så förstod jag att, som jag också sa innan serien började, att starten kommer vara viktig. Det sa jag lite utifrån mina egna erfarenheter.

– Gångerna det gått som bäst för oss i Leksand är då vi fått bra ”rull” på grejerna från början, även om det varit säsonger där det varit helt tvärtom. Just SHL-säsongerna behöver man få medgång i början för att få upp den där ångan. Det tror jag har varit lite nyckeln för det här laget.

Tobias Forsberg.Foto: Privat



BRA BREDD I GRUPPEN

Inför eftermiddagens och kvällens matcher ligger Leksand sjua på samma poäng som och med en match mindre spelad än Skellefteå.



– Alla har sett att dom spelar bra mot topplagen också, vilket säger ganska mycket. Dessutom tycker jag att dom har en väldigt bra bredd i gruppen. Sedan har Leksand den här förstalinan (Marek Hrivík, Peter Cehlárik och Carter Camper) som är väldigt bra.

Hur viktig tror du att just den här spetskompetensen har varit för laget?

– Väldigt viktig. När man har en sådan lina, ibland kan man bli lite framtung då man förlitar sig helt på sin förstalina. Nu tycker jag ändå att det varit utspritt. Även om dom tre levererat väldigt, väldigt bra har det inte bara varit den här extrema topplinan.

– Klart att dom gjort mycket poäng, men jag tycker, som jag sa, att det varit en bra bredd i laget. Dessutom, som jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är, har målvaktsspelet varit bra. Man har kunnat luta sig tillbaka på det också.

Peter Cehlárik, Marek Hrivík och Carter Camper.Foto: Ronnie Rönnkvist



Janne Juvonen, som vaktat målet i 33 matcher var starkt ifrågasatt inför säsongen, men har klivit fram som en av ligans bästa målvakter även om han inför dagens matcher endast ligger på en nionde plats i målvaktsligan.

– Jag har mött honom mycket innan i lag där han spelat tidigare och vet att det är en bra målvakt. Det är så viktigt med en bra målvakt. Särskilt när man kanske inte spelar 100 procent i en match, att då ha en målvakt som kan ”stå på huvudet”.

– Det finns ingen bättre känsla än när man vinner matcher fast man inte har spelövertaget, att man då har haft en målvakt som ”stått på huvudet”. Gruppen går verkligen stärkt ur sådana matcher.

Janne Juvonen.Foto: Ronnie Rönnkvist



"EXTRA KUL ATT SE MARTIN OCH JON"

Under Tobias Forsbergs sista säsong som spelare i Leksand fick han spela tillsammans med Axel Brage som just nu går skadad men som den här säsongen varit tvåa bakom Janne Juvonen.



– Rutinerad målvakt som han är så när han spelar sitt bästa spel är han oerhört bra. Dessutom är han en toppenkille. Jag har bara gott att säga om honom.

Vilka spelare har stuckit ut mest under den här säsongen och kanske överraskat på dig?

– Det är väl svårt att komma bort från importerna. Jag skulle säga att det är främst dom. Sedan följer jag alltid lite extra dom spelare jag spelat med.

– Jag tycker såklart det är extra kul att se Martin (Karlsson) och Jon (Knuts) som varit i Leksand så pass länge. Jag vet hur mycket dom brinner för klubben. Då känns det extra kul att se att dom också spelar bra.

Hur långt kan det här laget räcka?

– Det ska bli väldigt intressant att se. Nu är det väldigt tajt kring streckstriden. Om man lyckas ta sig över strecket och vara topp sex är mycket vunnet och i slutspelet kan verkligen allting hända. Allt är lite beroende på vilka lag man får möta.

– Får Leksand lag dom har bra inbördes möten emot så kan det gå långt. Det ska bli riktigt spännande att följa.

"ETT JÄTTEFINT INITIATIV"

I torsdags presenterade Leksands Superstars i samarbete med Leksands IF ett projekt där man ska fylla Tegera Arena den 11 mars med en halsduk för varje saknad supporter på läktaren. En del av överskottet ska gå till Tobias Forsbergs fond.



Givetvis är även det något som värmer honom långt in i själen.

– Jag fick nys om det för ett tag sedan och jag tycker såklart det är ett jättefint initiativ. Nu är det som det är med Covid och jag lider verkligen med Leksandsfansen att dom inte får vara på plats och se matcherna. Speciellt nu när det går så bra.

– Jag kan lova att det hade varit bra tryck på Tegera om det varit som vanligt så det är lite tråkigt på det sättet, säger Tobias Forsberg som är både glad och tacksam när han ser alla hyllningar till honom på läktaren i Tegera Arena men även runt om på sociala medier.

– När jag ser det får jag väldigt varma känslor. Det är saknad jag har, hela bygden och Tegera…, säger Tobias Forsberg som tystnar en stund innan han fortsätter:

– Det blir en delaktighet på något sätt och som jag är tacksam över när jag känner den saknaden. Att jag finns i folks tankar och kvar i Tegera på något sätt… Det betyder väldigt mycket för mig.

Kan du se dig själv jobba inom hockeyn i framtiden?

– Det gör jag ju nästan nu, säger 32-åriga expertkommentatorn på C More med ett skratt och fortsätter:

– Hockey är den sport jag alltid hållit på med. Sedan finns det många olika delar där att jobba inom. Främst, om jag ser till mina framtidsutsikter, vill jag jobba med elitidrottsmän och folk som sätter upp höga mål. Där finns det tankar hos mig att jobba, med utveckling inom idrotten. Vi får se vad det blir.

TV: 16-årige Marco Kasper om att kliva in i SHL

