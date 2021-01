PODCAST: Kajsa Kalméus gästar Across the Pond

I de senaste avsnitten av Across The Pond kan Sixten Funqvist presentera några riktiga panggäster. Kajsa Kalméus och Jack Jablonski besöker podden.

Dave Ashbaugh är fortfarande fast i Kanada i väntan på sitt nya svenska visum vilket gör att podcasten Across The Pond just nu kommer ut med ojämna mellanrum.

I de senaste två avsnitten bjuder podden dock på två intressanta intervjuer. Kajsa Kalméus återvände till podden förra veckan och pratade med Sixten Funqvist om sitt nya jobb på C More. Och i det senaste avsnittet, som kom ut under tisdagen, sitter killarna ner och pratar om NHL-premiären.

De gästas också av Jack Jablonski som i tonåren råkade ut för en olycklig tackling och blev förlamad i stora delar av kroppen. Jablonski har motbevisat såväl doktorer som odds och jobbar idag för Los Angeles Kings organisation med content creation och media.

Hör intervjun med Kasja Kalméus här:

https://open.spotify.com/episode/2JliPUMaSRxDkgOuaiNQou?si=JFbnFc_qTFSq2Z4GLyV5Zg



Här finns avsnittet där Jack Jablonski (@Jabs_13):

https://open.spotify.com/episode/4LuXF3u64o4l58d6JX1rfS?si=Z1bgqNEIQf2cUr3LG4gZpw