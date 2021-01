"Ingen drömresa att åka från Dalarna till Småland med två ettåringar"

Ena dagen tillhörde han Vita Hästen, nästa dag allsvenska konkurrenten Tingsryd. Det har varit tvära kast i forwarden Martin Janolhs hockeykarriär den här månaden.

– Vi hade precis kommit upp till Dalarna när Magnus Bogren från Tingsryd hörde av sig, berättar han för hockeysverige.se om det händelserika dygnet när han bytte klubb.

Martin Janolhs inledde säsongen 2020/21 i Vita Hästen. Där svarade han för fyra mål och totalt sex poäng på 18 matcher. Men för någon vecka sedan bröt klubben med Hedemora-sonen. Det blev en snabb resa med familjen upp till Dalarna innan Tingsryd hörde av sig och ville ha honom i laget resten av säsongen.

Sagt och gjort.

Det var bara att vända i dörren och rulla mot Småland med flickvännen Emelie och ettåriga tvillingarna Colin och Loui.



Så här lång har Martin Janolhs svarat för tre mål och totalt fem poäng på fem matcher. Även om han där och då var besviken över att lämna Vita Hästen känner han idag att det blev en väldigt lyckad flytt till Tingsryd.

– Som läget var då ville jag vara kvar om det hade gått att lösa. Det kändes som det var intentionen från tränarna där också Nu gick det inte att lösa så det var inte mycket att göra åt, berättar Martin Janolhs för hockeysverige.se och fortsätter:

– Just nu tycker jag inte att det behövt innebära något dåligt och jag tycker att jag fått ett uppsving spelmässigt sedan jag kom hit.

Var det ekonomiska bitar som inte gick att lösa?

– Ja, det var i alla fall beskedet jag fick. Dom försökte hitta lösningar för att skriva vidare kontraktet, men som situationen är nu behövde dom spara på pengarna. Det kan jag förstå och det är tufft för alla nu.

– Det var inga hard feelings. Hade jag fått chansen att vara kvar hade jag varit det, men nu blev det inte så. I stället blev det Tingsryd och det fungerar bra.



Hur ser du på din prestation i Vita Hästen?

– Första hälften av matcherna gick det lite trögt. Det kändes som att det tog lite tid att komma in i det eftersom jag inte hade spelat på länge.

– Sista fem, tio matcherna tycker jag att det gick bra. Jag var mycket mer involverad i spelet då, fick spela mycket och i alla spelformer.

SNABB FLYTT: "DET HAR GÅTT BRA"

Den 7 januari meddelade Tingsryd att dom skrivit kontrakt med 29-åringen säsongen ut.

– Jag hade inget klart så där på en gång efter Vita Hästen. Vi hade packat ur våra grejer i Norrköping och åkte upp till Dalarna för att mellanlanda där lite till vi visste lite mer om vad som skulle hända.

– Vi hade precis kommit upp till Dalarna när (Magnus) Bogren från Tingsryd hörde av sig. Då blev det att ta ett snabbt beslut, det bir ju oftast så, säger Janolhs med ett lätt skratt och fortsätter:

– Speciellt under en säsong. Allt gick väldigt fort och Tingsryd ville ha ett besked snabbt. Efter ett snabbt taget beslut blev det att packa om grejerna dagen efter och sedan åka ner igen.

Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl



Nu är, som sagt var, Martin Janolhs inte ensam i sin familj. Med sig till Tingsryd skulle han såklart ha sin sambo och deras tvillingpojkar.

– Det var lite bökigt, men det har gått bra ändå. Det som varit skönt är att vi inte behövt ha våra egna möbler med oss. Vi behövde bara packa kläder och barngrejer.

– Emelie är mammaledig så på det viset går det för dom att bara åka med om man säger. Sedan är det ingen drömresa att åka från Dalarna ner till Småland med två ettåringar, men jag tycker att det gått bra.

ÅTERFÖRENING MED GULDKOMPIS

I Tingsryd spelar ytterligare en spelare med rötterna i Hedemora.

– Jag pratade lite med Simon Norberg eftersom jag känner honom lite sedan tidigare. Vi kommer från Hedemora båda två. Vi pratade lite efter att jag pratat med Bogren så jag fick lite koll på läget.

Joachim Nermark.Foto: Bildbyrån/Avdo Bilkanovic



Martin Janolhs var med i det Leksandslag som vann J20-SM-guld 2010. I det laget spelade även Joachim Nermark som nu är inne på sin tredje säsong i Tingsryd.

– Det är kul. Nu är det tio år sedan vi tog SM-guld och det är senast gången vi spelade tillsammans.

– Lite så är det i den här branschen, att man spelar ihop och umgås intensivt. Sedan kan det gå många år, men sedan blir det samma sak igen.



Hur har du upplevt första tiden i Tingsryd vid sidan an hockeyn?

– Det är ett litet samhälle. För vår del är inte det något speciellt eftersom jag och tjejen är uppväxta i Hedemora och Leksand som också är små ställen.

– Oftast blir det en bra känsla i ett lag där alla bor nära varandra, umgås mycket och ses utanför isen.



Har du hunnit med att fika på klassiska Börjes i Tingsryd?

– Vi har varit där och handlat en del, men vi tänkte faktiskt gå dit för att fika i dag (läs: i går).

"ETT BRA SJÄLVFÖRTROENDE"

Martin Janolhs inledande fem matcher i Tingsryd har varit lyckade med fem poäng på lika många matcher. Mycket handlar den hockey smålandslaget spelar jämfört med den i Vita Hästen menar 29-åringen.

– I Hästen fick jag egentligen spela i alla spelformer och kände mycket förtroende. Sedan tycker jag att vi spelar en mer kreativ hockey i Tingsryd där vi håller i pucken mer, vilket kanske passar mig bättre.

– Poängen har trillat in mer här, men jag har inte mer speltid här än i Hästen. Det är mer att vi som lag gått bra både under matcherna och att vi, som jag sa, spelar en hockey där vi gillar att hålla i pucken och hela tiden hitta blad.



Just nu ligger Tingsryd sexa i Hockeyallsvenskan och mycket talar för att det blir slutspel.

– Det känns att många i laget har ett bra självförtroende. Redan då jag kom hit hade dom tagit poäng i flera raka matcher och det kändes som det var något bra på gång.

– Jag tycker också att det här märks på många genom just det här med att hålla i pucken, spelet med puck, vilket blir tydligt när man har ett bra självförtroende. När det flyter på håller man i pucken lite extra och stressar inte upp sig. Det här kan jag tycka att jag känner av i gruppen.

Du har skrivit kontrakt med Tingsryd säsongen ut, har bostad i Dalarna, är tvillingpappa, men hur går tankarna framåt?

– (Skratt) Jag vet inte riktigt. Nu har det varit ett så speciellt år. Senast vi två pratade var jag inne på att åka utomlands för att spela, att det var tanken inför den här säsongen. Det blev inte så på grund av all ovisshet med coronan.

– Det är svårt att säga vad som kommer hända framöver också. Jag får ta den här säsongen för vad den är och se till att sätta mig i en bra sits inför nästa säsong. Vad det blir då får framtiden utvisa.



Hur har det påverkat dig som hockeyspelare att bli pappa till två killar som gärna håller dig och Emelie vakna på tider där vi andra normalt sover?

– Jag bryr mig inte så mycket om hockey när jag inte är på hallen och för mig har det varit positivt.

– När jag är på hallen har jag allt fokus på att vara där. När jag går därifrån släpper jag det helt och håller inte på att älta saker då jag kommer hem eftersom som det är så mycket annat som händer där ändå.

