Washington-stjärnorna stoppas från spel

Fyra av Washington Capitals ryska stjärnor, däribland kaptenen Alexander Ovetjkin, träffades på ett hotellrum och bröt därmed mot NHL:s coronaregler.

Nu står det klart att ryssarna kommer att bli borta i fyra matcher efter regelbrottet.

Washington Capitals tvingades böta 100 000 dollar efter att fyra av lagets spelare brutit mot NHL:s covidregler.

Det rör sig om ryssarna Ilja Samsonov, Dmitrij Orlov, Jevgenij Kuznetsov och lagkaptenen Alexander Ovetjkin som samlades tillsammans på ett hotellrum utan munskydd.

"Vår personal har jobbat extremt hårt för att skapa en säker miljö så att våra spelare och ledare kan tävla den här säsongen. Vi är besvikna på våra spelares val att umgås på hotellrummet, utanför lagets godkända områden. Vi godkänner NHL:s beslut och kommer att ånyo upprepa ligans covid-19-protokoll för att se till att våra spelare efterlever detta till fullo framöver", skrev Capitals.

Efteråt uttryckte "Ovie" ånger över vad som hänt.

– Jag ångrar mitt beslut att umgås med mina lagkamrater i vårt hotellrum och utanför vårt omklädningsrum. Jag kommer att lära mig av mitt misstag, sade Ovetjkin i ett uttalande.

Nu står det klart vad regelbrottet får för effekt.

Ovetjkin, Kuznetsov, Orlov och Samsonov tvingas nu att sätta sig i karantän och kommer att stoppas från spel i fyra matcher. De fyra spelarna ska även ha varit i kontakt med en Covid-smittad person.

– Vi förstår varför reglerna finns och ingen ifrågasätter det. Vi vill vara tillmötesgående. Vi gjorde ett misstag och vi behöver vara bättre i framtiden, säger coachen Peter Laviolette om incidenten.

Capitals coach Peter Laviolette says four COVID-19 protocol players -- Alex Ovechkin, Ilya Samsonov, Evgeny Kuznetsov and Dmitry Orlov -- are in quarantine and he believes they'll miss the next four games.