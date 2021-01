18 poäng på 52 matcher i fjol.

Simon Ryfors sköt två nya mål inför ögonen på förbundskapten Johan Garpenlöv.

– Det är nästa steg i min karriär att få testa på det, säger Röglecentern om en eventuell landslagschans efter 5–3-segern mot Djurgården.



Han avslutade fjolårssäsongen starkt som center mellan Nils Höglander och Dominik Bokk i en underhållande kedja.

Den här säsongen har Simon Ryfors dock tagit sitt spel till helt nya nivåer.

Efter torsdagens bägge mål mot Djurgården på Hovet i Rögles 5–3-seger delar han ledningen i SHL:s målliga tillsammans med Leksands Peter Cehlárik. Efter sex mål på 52 matcher i fjol har han nu tredubblat den målskörden och skjutit 18 mål på 34 matcher.

– Det är jätteroligt, säger han till hockeysverige.se om framgången.

– Jag har fått utdelning på väldigt hårt jobb under många säsonger och det är klart, när man har haft det här målet och tränat väldigt hårt, siktat uppåt och väl får utdelning är det såklart en otroligt skön känsla. Samtidigt är jag inte nöjd utan känner att desto bättre jag spelar desto bättre kan jag bli. Man märker små grejer som det finns att utveckla, men det är klart att det är kul att känna att man utvecklas.

Vad är det framför allt du har utvecklat sedan i fjol?

– Det är det mesta. Jag får spela med bra spelare och spela många minuter. Någonstans har jag gjort mig förtjänt av det. Jag har tagit lite smågrejer från olika spelare i laget. Dennis (Everberg) är otroligt duktig runt mål, så jag har sugit åt mig lite tips från honom. Jag hade Ted Brithén framför mig som center under många år, var nyfiken och har försökt se och lära av honom, men samtidigt försökt tävla med folk som är bättre än en själv. Det är en nyfikenhet och hårt jobb som ligger bakom det här. Det är kul när pusslet sätts ihop.

MOT LANDSLAGSDEBUT?

Det finns såklart fortfarande saker att förbättra för 24-åringen. Han säger att han hela tiden letar efter sätt att bli ännu bättre.

– Jag vill bli lite starkare på puck. Jag har verkligen haft bra utveckling och gjort många mål, men det finns fortfarande lägen där jag kan se till att vara ännu skarpare, men jag skulle framför allt säga att jag vill bli bättre i spelet runt sarg.

Passande nog fanns förbundskapten Johan Garpenlöv på Hovet under torsdagen. Simon Ryfors har bara fyra U18-landskamper på meritlistan. Efter succén under säsongen skulle ingen bli förvånad om han får gör A-landslagsdebut under Beijer Hockey Games i Malmö under nästa månad.

– Det är en dröm man haft sedan man var liten och det är nästa steg i min karriär att få testa på det. Det är klart att det hade varit väldigt roligt att testa på internationell hockey och få dra på sig den svenska tröjan. Jag får fortsätta jobba hårt, utvecklas och se om jag förtjänar en plats, säger Ryfors som inte har haft någon kontakt med Garpenlöv personligen.

– Jag vet bara att han har varit och kollat, men jag försöker bara fokusera på mitt, spela bra hockey och gör jag det varje kväll så händer bra saker.

Matchen mot Djurgården blev mer spännande än man kunnat ana efter två perioder. Rögle hade 4–0 inför tredje perioden varpå Djurgården gjorde tre snabba reduceringar och skakade liv i en tillställning som hade känts tvärdöd.

– Lite onödigt spännande. Vi är spelförande i 50 minuter, men måste hem och gnugga lite på att spela med ledningen. Egentligen sitter det i vårt DNA att vara stabila och ödmjuka med ledning, men vi har kommit ifrån det lite grann. Samtidigt kommer vi härifrån med tre poäng och hittar vägar att vinna, så det var riktigt skönt, säger Simon Ryfors.

