Torontos smäll: Legendaren utgick skadad

Det var i inledningen av den tredje perioden som Joe Thornton tvingades avbryta nattens förlustmatch mot Edmonton Oilers efter en tackling från Oilersforwarden Josh Archibald.

Efter tacklingen åkte Thornton raka vägen till Torontos avbytarbås, där han satt ett tag innan han gick in till omklädningsrummet utan att återvända till matchen.

– Det ser definitivt ut som att han kan bli borta ett tag, men vi vet inte omfattningen ännu. Han kommer att ha genomgå fler tester den här veckan. Så här går det ibland, säger Torontos tränare Sheldon Keefe till nhl.com.

Joe Thornton heads to the dressing room after taking a hit along the boards. #NHLonSN #ItsOn pic.twitter.com/jDYzdJmyhW