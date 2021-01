Flyers bakslag – unga duon skadade

Selke Trophy-vinnaren Sean Couturier återfinns redan på skadelistan.

Nu tvingas Philadelphia Flyers även klara sig utan den unga duon Philippe Myers och Morgan Frost en längre tid framöver.

21-årige centern Frost lämnade lagets senaste match mot Buffalo Sabres och nu meddelar Flyers att hans vänstra axel har åkt ur led och han kommer att vara borta på obestämd tid.

23-årige backen Myers klev också av i 3-0-vinsten mot Buffalo och han har drabbats av en revbensfraktur och är nu "vecka-för-vecka" vilket innebär att han förmodligen missar ett par veckors spel.

Injury updates:



Morgan Frost suffered a dislocated left shoulder and is out indefinitely. He has been placed on IR. We will provide further details about his return to play timeline in the near future.



Philippe Myers suffered a fractured rib and is considered week-to-week.