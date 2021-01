Svenskduon får inleda i AHL

David Gustafsson och Tobias Björnfot spelade sin hockey i Sverige under hösten.

Gustafsson gjorde ett starkt intryck med moderföreningen Tingsryd i Hockeyallsvenskan och stannade på 17 poäng på 16 matcher innan han återvände till Kanada och Winnipeg Jets.

Efter att ha drabbats av en skada var han inte disponibel under inledningen av träningslägret, utan placerades i Jets så kallade "taxi squad" bestående av reservspelare när NHL-säsongen startade. Nu flyttas han dock ned i klubbens farmarlag Manitoba Moose i AHL, ett lag som även de spelar sina hemmamatcher i Winnipeg.

Samma sak gäller Tobias Björnfot. Han kommer att inleda säsongen med Ontario Reign i AHL efter att ha degraderats av Los Angeles Kings. 19-åringen, som gjorde tre poäng (1+2) på 15 SHL-matcher med Djurgården under hösten, kom in till Kings träningsläger lite sent efter JVM i Edmonton och satt i karantän innan han tilläts delta på träningarna.

AHL förväntas starta den 5 februari och de lag i ligan som valt att genomföra säsongen är just nu i gång med sina träningsläger och spelar träningsmatcher.

