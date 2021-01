Agenten bekräftar: OS-forwarden klar för SHL-spel

Ett meriterat namn är på väg att äntra SHL-säsongen 2020/21.

32-årige Robert Sabolic, som har spelat två OS och fyra VM-turneringar med Slovenien, är klar för en SHL-klubb.

Det bekräftar Sabolics agent Aljosa Pliko på Twitter.

Robert Sabolič is going to the @SHLse 💪